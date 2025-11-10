जहरीले सांपों का डेरा बना एमपी का यह एयरपोर्ट, निकल रहे कोबरा, हवाई यात्रियों में पसरी दहशत

सतना एयरपोर्ट पर जहरीले सांपों के कारण पसरी दहशत
Satna Airport- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं जहां से नित नई विमान सेवाएं शुरु की जा रहीं हैं। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर जब तब जहरीले सांप निकल रहे हैं जिससे यात्रियों का डर बढ़ रहा है। प्रदेश का सतना एयरपोर्ट इस मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यहां लगातार जहरीले सांप निकल रहे हैं। इनमें कोबरा जैसा सबसे खतरनाक सांप भी शामिल है। सतना एयरपोर्ट पर हाल ही में एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सांप से बचाव के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं।
सतना में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 के आसपास हवाई पट्टी बनी थी। सामरिक उपयोग तक सीमित रही इस हवाई पट्टी को 37 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक एयरपोर्ट का रूप दिया गया। वाणिज्यिक उड़ानों के लिए 1200 मीटर लंबा रनवे बनाया गया। इसी साल 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने सतना एयरपोर्ट का शुभारंभ किया।
सतना एयरपोर्ट को प्रदेश के सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। यहां लकदक टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, सुरक्षा बाउंड्री वॉल, वीआईपी लाउंज, फायर स्टेशन, एंबुलेंस आदि सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि एयरपोर्ट दूसरे कारण से चर्चा में आ रहा है। यहां सांप बहुत निकल रहे हैं जिससे यात्री दहशत में रहते हैं।
एक जहरीला सांप तो हाल ही निकला जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। इससे पहले भी कई बार सांप निकल चुके हैं जिनमें किंग कोबरा, रॉक पाइथन जैसे जहरीले सांप शामिल हैं। इससे सतना एयरपोर्ट के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी परेशान हो गए हैं। कोबरा निकलने पर सर्प विशेषज्ञ को बुलाकर रेस्क्यू कराना पड़ा था। जहरीले सांपों को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन कई बार वन विभाग की टीम को बुला चुका है।
जहरीले सांपों के कारण पसरती दहशत से एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अनभिज्ञ नहीं है। एयरपोर्ट निदेशक अशोक गुप्ता के अनुसार इससे बचाव के लिए कीटनाशक पाउडर का छिड़काव किया जाता है। आसपास घना जंगल होने से सांप सहित अन्य कीट और जंगली जानवर निकलते हैं।
