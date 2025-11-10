जहरीले सांपों का डेरा बना एमपी का यह एयरपोर्ट, निकल रहे कोबरा, हवाई यात्रियों में पसरी दहशत

Satna Airport- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं जहां से नित नई विमान सेवाएं शुरु की जा रहीं हैं। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर जब तब जहरीले सांप निकल रहे हैं जिससे यात्रियों का डर बढ़ रहा है। प्रदेश का सतना एयरपोर्ट इस मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यहां लगातार जहरीले सांप निकल रहे हैं। इनमें कोबरा जैसा सबसे खतरनाक सांप भी शामिल है। सतना एयरपोर्ट पर हाल ही में एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सांप से बचाव के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं।