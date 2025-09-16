‘400 शिक्षकों’ का होगा ट्रांसफर, लोक शिक्षण संचालनालय का फैसला

MP News: एमपी में सतना जिले के कई स्कूलों में कम नामांकन के बावजूद शिक्षकों की बड़ी संख्या को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) सख्त हो गया है। डीपीआई के निर्देश पर सतना और मैहर जिले की 252 प्राथमिक शालाओं को पास के स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। इस कदम से लगभग 400 शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।