‘मैहर मंदिर’ में पुजारी ने गायब किया चांदी का छत्र-मुकुट, CCTV फुटेज ने उगला राज

22 अक्टूबर को जबलपुर के संजय पटेल ने माता को 2 किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ चढ़ावे में अर्पित की थी। पूजा के बाद त्रिकूट पर्वत से नीचे लौटने पर उनके परिचित ने चढ़ावे की पर्ची मांगी तो संजय ने इनकार कर दिया। कहा, ऐसी पर्ची नहीं मिली है। उन्होंने समिति में पता किया तो बताया, उनका चढ़ावा मंदिर समिति कोष में जमा नहीं हुआ है। समिति कोष रजिस्टर में उनका नाम नहीं लिखा है। फिर उन्होंने कलेक्टर को शिकायत की।