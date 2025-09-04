Patrika LogoSwitch to English

सतना

त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रेलवे चलाएगा 3 नई पूजा स्पेशल ट्रेनें

Railway Update: त्योहारों की भीड़ में सफर अब होगा आसान। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तीन जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो एमपी से होकर गुजरेंगी। (mp news)

सतना

Akash Dewani

Sep 04, 2025

puja special trains festive travel railway update mp news
puja special trains festive travel railway update (Patrika.com)

Puja Special Trains: त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ और उनकी यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी और सतना-मैहर स्टेशन से होकर गुजरेंगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष किराये पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। (mp news)

रक्सौल-वटवा-रक्सौल स्पेशल (16-16 फेरे)

गाड़ी संख्या 05561 रक्सौल से 16 सितंबर से 30 दिसंबर तक हर मंगलवार को सुबह 11:20 बजे चलेगी और अगले दिन रात 3 बजे वटवा ( Raxaul-Vatva Special) पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 05562 वटवा से 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक हर बुधवार रात 11:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन शाम 4 बजे रक्सौल पहुंचेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी, मुज़फ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, सागर, बीना, उज्जैन सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। (Railway Update)

दानापुर-हडपसर-दानापुर स्पेशल (10-10 फेरे)

गाड़ी संख्या 03213 दानापुर से 27 सितंबर से 29 नवंबर तक हर शनिवार रात 9 बजे चलेगी और तीसरे दिन सुबह 4:15 बजे हडपसर (Danapur-Hadapsar Special) पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 03214 हडपसर से 29 सितंबर से 01 दिसंबर तक हर सोमवार सुबह 6:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 7:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज छिवकी, सतना, मैहर, कटनी, इटारसी, भुसावल, मनमाड, अहमदनगर में रुकेगी। (Railway Update)

गोमती नगर-महबूबनगर-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल (6-6 फेरे)

गाड़ी संख्या 05314 गोमती नगर से 23 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार रात 12:35 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7:10 बजे महबूबनगर पहुंचेगी (Gomti Nagar-Mahbubnagar Weekly Special)। गाड़ी संख्या 05313 महबूबनगर से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार रात 10:10 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन दोपहर 2 बजे गोमती नगर पहुंचेगी। यह ट्रेन गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, गोंदिया, बल्लारशाह, काचीगुडा आदि स्टेशनों पर रुकेगी। (Railway Update)

Published on:

04 Sept 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / त्योहारों में सफर की टेंशन खत्म, रेलवे चलाएगा 3 नई पूजा स्पेशल ट्रेनें

