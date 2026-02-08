रामनगर स्कूल रिपेयरिंग घोटाला: 8 और प्राचार्य निलंबित, निलंबन का कुल आंकड़ा 16 तक पहुंचा

इस घोटाले का पूरा खेल संचालनालय से होना माना जा रहा है। संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक वित्त राजेश मौर्य को इस घोटाले का मास्टर माइंड माना जा रहा है। क्योंकि इन्होंने बीईओ द्वारा भेजे गए गांग पत्र के विरुद्ध अपने से मनमाने कार्य स्वीकृत किए। इतना ही नहीं दो विद्यालय तो ऐसे रहे जहां की कोई मांग भी नहीं भेजी गई वहां भी राशि जारी कर दी गई। जिस तरीख को यह राशि स्वीकृत की गई उसके तीसरे दिन भोपाल से ठेका कंपनी रामनगर पहुंच गई और इस घोटाले को अंजाम देने अपना खेल शुरू कर दिया। पत्रिका में यह मामला उजागर होने के बाद संचालक लोक शिक्षण ने डीईओ से प्रतिवेदन मांगा। जिसमें पूरी कहानी बताते हुए उच्च स्तरीय जांच का प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण को दिया गया। 28 जनवरी को भेजे गए इस प्रतिवेदन के बाद भी आयुक्त लोक शिक्षण इस मामले में चुप्पी साधे बैठी हैं और अभी तक कोई जांच संस्थित नहीं की गई है।