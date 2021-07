चित्रकूट में आरएसएस का मंथन, कोरोना काल में सेवा पर चर्चा

सतना. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चार दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचाकक्रष की बैठक शुक्रवार से चित्रकूट में शुरू हुई। पदाधिकारी, सदस्य व क्षेत्र प्रचारक वर्चुअली जुड़ रहे हैं। इस मंथन में कोरोना काल में सेवा और देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा होनी है।

must see: RSS की चित्रकूट में बड़ी बैठक, UP सहित पांच राज्यों में चुनाव पर होगा चिंतन

दीनदयाल शोध संस्थान के प्रकल्प आरोग्यधाम सेमिनार हॉल में बेठक का शुभारंभ सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत ने किया। इस दौरान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहे। बैठक में सालभर के कार्यों के आकलन और नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कोरोना के बीच संघ ने किस तरह लोगों की मदद की, संभावी तीसरी लहर में और प्रभावी ढंग से क्‍या किया जा सकता है, उसके लिए स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण व तैयारी पर मंथन होगा। सामान्य होते जनजीवन के बीच शाखाओं के संचालन, संघ शिक्षा वर्ग पर विचार होगा।

Must See: बढ़ता जा रहा है सत्ता से संगठन तक सिंधिया का दबदबा

बैठक में चंपतराय की भी आमद

बैठक संघ के संगठन से ही जुड़ी हुई है, पर आगामी विधानसभा चुनाव के चलते उत्तरप्रदेश भी फोकस में है। इसका अंदाजा रामजन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय के चित्रकूट आने से लगाया जा सकता है। वे गुरुवार को ही आ गए थे। जमीन रजिस्ट्री विवाद के बाद सर संघचालक से उनकी यह पहली मुलाकात बताई जा रही है।

must see: RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, लिंचिंग करने वाला हिंदुत्व के खिलाफ

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यत: उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर चिंतन किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर भी चर्चा होगी। कश्मीर के साथ ही पीओके, गिलकिट बाल्टीस्तान व अक्साई चीन पर भी बात होगी। माना जा रहा है कि यहां अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करने और इस प्रकार राष्ट्रवाद से जोडने के प्रयास के अलावा देश की शिक्षा नीति पर भी चर्चा होगी।

must see: जगदगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, कहा— DNA पर RSS प्रमुख मोहन भागवत की बात गलत