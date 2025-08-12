3 दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों की कटेगी ‘सैलरी’, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

पंचायत विभाग की समीक्षा में मझगवां, उचेहरा के पीसीओ, पीएम आवास में नागौद के बीसी कृष्ण कुमार मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन में नागौद बीसीएम पूर्णिमा बागरी, मझगवां अशोक परौहा और मनरेगा में एपीओ मझगवां रामजी सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग की शिकायतों में नगर पंचायत कोटर, उचेहरा, बिरसिंहपुर, रामपुर बघेलान और जनपद मझगवां के कम्प्यूटर आपरेटर, सामाजिक न्याय विभाग में रामपुर बाघेलान की समग्र अधिकारी रोशनी कुशवाहा और नागौद की समग्र विस्तार अधिकारी सहित सूचना प्रौद्योगिकी में नागौद जनपद के अजीत और नगर निगम के दीपक, विकास खरे का एक सप्ताह का वेतन काटने का नोटिस दिया।