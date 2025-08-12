12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

3 दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों की कटेगी ‘सैलरी’, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

MP News: जिले की स्थिति अपनी श्रेणी के निचले पायदान पर आने के बाद अब कलेक्टर ने सख्त रुख अपना लिया है.....

सतना

Astha Awasthi

Aug 12, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: विभिन्न विभागों के लगभग तीन दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों पर वेतन कटौती की तलवार लटक गई है। सीएम हेल्पलाइन सहित विभागीय कामकाज में रुचि नहीं लेने पर कलेक्टर ने इन सबको वेतन काटने का नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाने पर इनका वेतन काट दिया जाएगा।

दरअसल, टीएल बैठक में कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस लगातार सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निराकरण का परफार्मेंस बेहतर करने के निर्देश दे रहे थे। इसके बाद भी जिले की स्थिति अपनी श्रेणी के निचले पायदान पर आने के बाद अब कलेक्टर ने सख्त रुख अपना लिया है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था में शामिल अधिकारियों से लेकर कम्प्यूटर ऑपरेटर को नोटिस जारी किया गया।

ये भी पढ़ें

200 से ज्यादा भवनों पर ‘ड्रोन’ की तैनाती, अफसर रख रहे पैनी नजर
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

किया गया नोटिस जारी

एमपी के सतना जिले में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया कि जिले में विभिन्न विभागों की 11,261 कुल शिकायतें लंबित हैं। इनमें 37 फीसदी संतुष्टिपूर्ण निराकरण के साथ कुल वेटेज 41 प्रतिशत होने से सतना जिला सी ग्रेड में है। इस पर असंतोष जताते हुए प्रकरणवार निराकरण की समीक्षा प्रारंभ की।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा में सी ग्रेड में रहने पर छिबौरा और बरहना के जूनियर इंजीनियर , पशुपालन विभाग के वेटनरी सर्जन सोहावल संदीप शुक्ला और आबकारी विभाग रामपुर बाघेलान के विक्रमादित्य पाण्डेय व राकेश अवधिया को नोटिस जारी किया। बैठक में जिपं सीईओ संजना जैन, निगमायुक्त शेर सिंह मीना सहित एसडीएम एवं विभाग प्रमुख मौजूद रहे।

इनके भी वेतन पर चलेगी कैंची

श्रम विभाग की शिकायतों की समीक्षा में जनपद पंचायत उचेहरा के लिपिक आनंद ताम्रकार और जनपद सोहावल के एपीओ अभिषेक त्रिपाठी का एक सप्ताह का वेतन काटने निर्देशित किया। सहायक श्रम आयुक्त और श्रम निरीक्षक अनुराग सिंह को एक हफ्ते का वेतन काटने सहित शो-कॉज जारी करने के निर्देश दिए। बीएमओ नागौद, मझगवां, उचेहरा, जिला चिकित्सालय में एकाउंटेन्ट लखनलाल गुप्ता, नागौद जनपद में आवास मिशन के वीसी, मझगवां व कोटर के कम्प्यूटर ऑपरेटर को एक हफ्ते का वेतन काटने का नोटिस जारी किया। नगर पंचायत नागौद और उचेहरा सीएमओ को भी नोटिस जारी किया।

तहसीलदारों की वेतनवृद्धि रोकने नोटिस

राजस्व विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि नागौद अनुभाग के तीनों तहसीलदारों की एक हफ्ते का वेतन काटा जा चुका है। अभी भी सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित तीनों तहसीलदारों की एक वेतन वृद्धि रोककर वार्षिक चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जायेगी। रामपुर बाघेलान तहसीलदार को एक हफ्ते की वेतन काटने की नोटिस जारी करने कहा। बिरसिंहपुर, कोठी, कोटर तहसीलदार को 3 दिवस में सुधार लाने की नोटिस जारी करने सहित रामपुर बघेलान और नागौद के एसडीएम को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मार्कफेड में विभाग के डी श्रेणी में रहने पर जिला प्रबंधक मार्कफेड को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मझगवां और नागौद के अधिकारियों से कहा कि आप लोगों का तो कोई काम ही नहीं दिखता। बिजली विभाग के अफसरो से कहा कि आपके हाथ में तो जिले की साख है। अगर सुधर जाओ तो जिले की ग्रेडिंग सुधर जाएगी।

पंचायत विभाग में इनका कटेगा वेतन

पंचायत विभाग की समीक्षा में मझगवां, उचेहरा के पीसीओ, पीएम आवास में नागौद के बीसी कृष्ण कुमार मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन में नागौद बीसीएम पूर्णिमा बागरी, मझगवां अशोक परौहा और मनरेगा में एपीओ मझगवां रामजी सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग की शिकायतों में नगर पंचायत कोटर, उचेहरा, बिरसिंहपुर, रामपुर बघेलान और जनपद मझगवां के कम्प्यूटर आपरेटर, सामाजिक न्याय विभाग में रामपुर बाघेलान की समग्र अधिकारी रोशनी कुशवाहा और नागौद की समग्र विस्तार अधिकारी सहित सूचना प्रौद्योगिकी में नागौद जनपद के अजीत और नगर निगम के दीपक, विकास खरे का एक सप्ताह का वेतन काटने का नोटिस दिया।

ईई लोनिवि और डीडीए भी आए लपेटे में

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में ईई बीआर सिंह को शोकॉज, रामपुर बाघेलान व मझगवां के एसडीओ लोनिवि का एक-एक हफ्ते का वेतन काटने नोटिस जारी किया। कृषि विभाग में उप संचालक कृषि को नोटिस तथा एसएडीओ राजललन बागरी का एक हफ्ते का वेतन काटने के निर्देश दिए।

13 तक का मौका दिया

नागरिक आपूर्ति निगम की भुगतान संबंधी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर जिला प्रबंधक नान पंकज बोरसे का एक सप्ताह का वेतन काटने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम अभी सी श्रेणी में है। 13 अगस्त तक ग्रेडिंग में सुधार नहीं हुआ तो जिला प्रबंधक की वेतन काट दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, जल्द बढ़ेंगी 200 सीटें
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 02:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / 3 दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों की कटेगी ‘सैलरी’, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.