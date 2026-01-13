कलेक्टर का अल्टीमेटम! डेडलाइन तोड़ी तो नपेंगे पटवारी, कटेगा वेतन

satna collector strict action (फोटो- सतना कलेक्टर सोशल मीडिया)
Collector Strict Action: सतना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विभाग के कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो उसके प्रकरण का निराकरण 45 दिन में करें। उस पर जो भी दंडात्मक कार्यवाही करनी है की जाकर संबंधित का निलंबन समाप्त किया जाए। इससे ज्यादा अवधि के बाद अब निलंबित करने का कोई प्रकरण सामने आएगा तो संबंधित जिलाधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर विकास सिंह, जिपं सीईओ शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिला संयोजक आजाक से परसमनिया के एक शिक्षक के निलंबन का मामला पूछा। कलेक्टर ने जिला संयोजक आजाक से कहा कि आपने न तो कोई दंडात्मक कार्यवाही की और न बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की। जबकि अभी तक उस पर दंड अधिरोपित कर बहाल किया जाना चाहिए था। (MP News)
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा में लंबित प्रकरणों पर कहा कि पटवारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नागौद का काम पीछे होने पर कलेक्टर ने एसडीएम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा आपने मैदानी अमले पर क्या कार्यवाही की है। जिस पर एसडीएम ने कहा कि आरआई पर कार्यवाही की है। एसीडएम ने कहा कि नोटिस जारी की गई है।
इस पर कलेक्टर ने कहा कि नोटिस नहीं वेतन काटने (Salary Cut) की कार्यवाही करें। सभी एसडीएम इसकी नियमित समीक्षा करें। जो पटवारी काम नहीं करें उसका वेतन काटने की कार्यवाही की जाए। सीएमएचओ से भी कहा कि आपका मैदानी अमला जो काम नहीं कर रहा है उसका भी वेतन काटें।
सीएम हेल्प लाइन पर लोक निर्माण विभाग के एसडीओ मझगवां और एसडीओ नागौद का एक-एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये गये हैं। बाण सागर परियोजना के एसडीओ जीतेन्द्र बागरी तथा विद्युत वितरण कंपनी कोटर वितरण केन्द्र के जूनियर इंजीनियर का भी एक-एक सप्ताह का वेतन काटा गया है।
स्वास्थ्य विभाग में जननी सुरक्षा सहित हितग्राही मूलक योजनाओं की शिकायतें पेंडिंग रहने पर नागौद, मझगवां, रामपुर बघेलान के बीएमओ तथा ब्लाक एकाउंट मैनेजर का एक-एक सप्ताह का वेतन काटने की नोटिस जारी की गई है। गुरूवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में संबंधितों से स्पष्टीकरण भी लिया जाऐगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में रामपुर बघेलान और नागौद डिवीजन में कमजोर प्रगति पर कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी की गई है। (MP News)
