कलेक्टर का अल्टीमेटम! डेडलाइन तोड़ी तो नपेंगे पटवारी, कटेगा वेतन

Collector Strict Action: सतना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी विभाग के कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो उसके प्रकरण का निराकरण 45 दिन में करें। उस पर जो भी दंडात्मक कार्यवाही करनी है की जाकर संबंधित का निलंबन समाप्त किया जाए। इससे ज्यादा अवधि के बाद अब निलंबित करने का कोई प्रकरण सामने आएगा तो संबंधित जिलाधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अपर कलेक्टर विकास सिंह, जिपं सीईओ शैलेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।