सतना

सतना में बनेगा 1000 दुकानों का ‘शॉपिंग कॉपलेक्स’, हटेंगी अस्थाई दुकानें

MP News: प्लानिंग एरिया में काफी संख्या में मंदिर परिक्षेत्र में दुकानों का निर्माण है। तय किया गया कि पहले चरण में प्लानिंग एरिया के जोन 3 में 800 से 1000 दुकानों का शॉपिंग कॉपलेक्स बनाया जाएगा।

सतना

Astha Awasthi

Sep 21, 2025

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: मां शारदा लोक के कॉन्सेप्ट प्लान के आधार पर प्रस्तावित प्लान एरिया के अंतर विभागीय सर्वे के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। सामने आई स्थितियों पर कलेक्टर मैहर रानी बाटड के साथ एमपीटी की मुख्य आर्कीटेक्ट संगीता ब्यास और एमपीटी के रीवा संभागीय अधिकारी अमित तिवारी ने चर्चा की। कलेक्टर ने प्लानिंग एरिया में प्रस्तावित और निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के कार्यों को समझने के बाद इसके अनुरूप कॉनसेप्ट प्लान में आवश्यक सुधार कर एक माह के अंदर रिवाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक से अनुपस्थित रहे कुछ विभागों के अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए भविष्य में बैठकों में पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए। एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जीतेन्द्र पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

वीणा मार्ग तक ही होगा काम

एमपीटी के अमित ने बताया कि लोक निर्माण विभाग जो सड़क बना रहा है उसका एक हिस्सा मां शारदा लोक के मुख्य आकर्षण वीणा मार्ग से गुजर रहा है। लिहाजा इस कार्य को रोके जाने की आवश्यकता है। प्लानिंग के अनुसार इस मार्ग को प्रस्तावित वीणा मार्ग के पास तक निर्मित किया जाए। इसके बाद आगे इसे कर्व देकर परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा। इस पर कलेक्टर ने लोनिवि को ईई को निर्देशित किया कि वे अपनी सड़क का काम वीणा मार्ग तक ही करें।

हटाई जाएंगी दुकानें

प्लानिंग एरिया में काफी संख्या में मंदिर परिक्षेत्र में दुकानों का निर्माण है। तय किया गया कि पहले चरण में प्लानिंग एरिया के जोन 3 में 800 से 1000 दुकानों का शॉपिंग कॉपलेक्स बनाया जाएगा। इसके बाद इन दुकानों के कारोबारियों को यहां स्थल दिए जाएंगे।

छह धर्मशालाएं

इस दौरान बताया गया कि यहां पर भविष्य में छह अलग-अलग श्रेणियों की धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा भोपाल रोड स्थित डोडी हाइवे रेस्टोरेंट की तर्ज पर यहां भी एमपीटी एक रेस्टोरेंट तैयार करेगा। यह प्रथम चरण में निर्मित किया जाएगा।

कॉन्सेप्ट प्लान पर हुई चर्चा

बैठक में मां शारदा लोग के तीनों जोन के कॉन्सेप्ट प्लान पर चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि यह प्लान आगामी 50 साल के लिहाजा से तैयार किया गया है। इस दौरान यहां की जनसंया और श्रद्धालुओं की संख्या में बढोत्तरी होगी। लेकिन त्रिकूट पर्वत में स्थान उतना ही रहेगा। लिहाजा लोगों को नीचे समय व्यतीय करने के लिहाज से इस प्लान को तैयार किया गया है। 52 शक्तिपीठों के दर्शन और वीणा मार्ग प्रमुख आकर्षण होंगे।

21 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना में बनेगा 1000 दुकानों का 'शॉपिंग कॉपलेक्स', हटेंगी अस्थाई दुकानें

