सतना में बनेगा 1000 दुकानों का ‘शॉपिंग कॉपलेक्स’, हटेंगी अस्थाई दुकानें

MP News: मां शारदा लोक के कॉन्सेप्ट प्लान के आधार पर प्रस्तावित प्लान एरिया के अंतर विभागीय सर्वे के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। सामने आई स्थितियों पर कलेक्टर मैहर रानी बाटड के साथ एमपीटी की मुख्य आर्कीटेक्ट संगीता ब्यास और एमपीटी के रीवा संभागीय अधिकारी अमित तिवारी ने चर्चा की। कलेक्टर ने प्लानिंग एरिया में प्रस्तावित और निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के कार्यों को समझने के बाद इसके अनुरूप कॉनसेप्ट प्लान में आवश्यक सुधार कर एक माह के अंदर रिवाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।