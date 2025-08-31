MP-UP बॉर्डर पर ‘शॉर्ट एनकाउंटर’, दो बदमाशों को मारी गोली

शुक्रवार देर रात सूचना पर मानिकपुर, मारकुंडी, कोतवाली कर्वी और बहिलपुरवा थाना की पुलिस सक्रिय हुई और संदिग्धों को घेरने की तैयारी की गई। शनिवार तड़के काली घाटी के जंगल में मुठभेड़ हो गई। पुलिस घेराबंदी करने पर कार सवार बदमाशों ने पहले फायरिंग की। जिसमें एसओजी के जवान ज्ञानेश मिश्रा घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश जाफर अली (27) निवासी सतना व नूर आलम (35) निवासी यूपी को पैर में गोली लगी और बाकी के तीन बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। घायल बदमाशों को पुलिस कंधों के सहारे को वाहन तक ले गई जहां से दोनों अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें एमपी-यूपी बॉडर में लंबे अर्से से पशु चोर व तस्कर सक्रिय हैं।