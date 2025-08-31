MP-UP बॉर्डर पर ‘शॉर्ट एनकाउंटर’, दो बदमाशों को मारी गोली

MP News:एमपी बॉर्डर के पास यूपी के चित्रकूट जिले में मानिकपुर इलाके में पशु चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मौके से पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा जिसमें से चार सतना जिले के रहने वाले है। बदमाश लंबे अर्से से मवेशी चोरी का तस्करी में संलिप्त थे।
शुक्रवार देर रात सूचना पर मानिकपुर, मारकुंडी, कोतवाली कर्वी और बहिलपुरवा थाना की पुलिस सक्रिय हुई और संदिग्धों को घेरने की तैयारी की गई। शनिवार तड़के काली घाटी के जंगल में मुठभेड़ हो गई। पुलिस घेराबंदी करने पर कार सवार बदमाशों ने पहले फायरिंग की। जिसमें एसओजी के जवान ज्ञानेश मिश्रा घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश जाफर अली (27) निवासी सतना व नूर आलम (35) निवासी यूपी को पैर में गोली लगी और बाकी के तीन बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। घायल बदमाशों को पुलिस कंधों के सहारे को वाहन तक ले गई जहां से दोनों अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें एमपी-यूपी बॉडर में लंबे अर्से से पशु चोर व तस्कर सक्रिय हैं।
पशु चोरी गिरोह में सतना के चार बदमाश शामिल थे। जाफर अली शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। जबकि मो अयान (20). अंकुल यादव (20) व विजय सिंह चौहान (35) तीनों सतना निवासी मौके से दबोचे गए। कब्जे से दो कट्टे, एक कार, लोडर वाहन, चोरी की गई सात भैंसें और अन्य सामान बरामद हुआ है। चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया, सूचना मिली थी कि कुछ पशु चोर जिले में मानिकपुर क्षेत्र में चोरी की भैंस ले जाने वाले हैं। सूचना के बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई।