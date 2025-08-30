झाबुआ में बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 1.20 लाख मुआवजे की घोषणा

दरअसल इन दिनों खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रेत माफियाओं ने अंदरुनी ग्रामीण रास्तों से अपने वाहन निकालना शुरू कर दिए हैं। शनिवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे अवैध रेत से भरा ट्रक (जीजे 34 टी 9394) ग्राम फत्तीपुरा की तरफ से जा रहा था। इस दौरान चालक की लापरवाही से ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे स्थित कच्चे मकान में जा घुसा। उस वक्त घर में देसिन पिता नूरा मेड़ा (25), उसकी पत्नी रमिला (27) और बेटी आरोही (6) मौजूद थी। ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।