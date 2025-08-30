झाबुआ में बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, 1.20 लाख मुआवजे की घोषणा

Jhabua Accident:मध्यप्रदेशके झाबुआ में शनिवार सुबह सड़क हादसे में पति-पत्नी और बच्ची की मौत की जानकारी लगने पर मंत्री निर्मला भूरिया ने मृतक के वैध वारिस को 1 लाख 20 हजार (प्रत्येक मृतक के मान से 40-40 हजार) रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही कलेक्टर नेहा मीना से चर्चा कर पीड़ित परिवार को शासन की योजना अनुसार लाभ देने को कहा।
ग़ौरतलब है कि मृतक परिवार मंत्री निर्मला भूरिया के ग्रह क्षेत्र रामा विकासखंड का रहने वाला है। चूंकि वे भोपाल है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चर्चा की है। मंत्री भूरिया ने बताया कि, मृतक परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हूं।
शनिवार को रेत से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुस गया। हादसे में दंपति सहित 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घटना कालीदेवी थानाक्षेत्र के ग्राम फत्तीपुरा की है। प्रशासनिक अमला मौके पर डटा है। शव को पोस्ट मार्टम के लिए रामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। ट्रक को निकालने की कवायद की जा रही है। कलेक्टर नेहा मीना ने एसडीएम भास्कर गाचले से पूरा फीड बैक लेने के साथ पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं।
दरअसल इन दिनों खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रेत माफियाओं ने अंदरुनी ग्रामीण रास्तों से अपने वाहन निकालना शुरू कर दिए हैं। शनिवार तड़के करीब साढ़े 4 बजे अवैध रेत से भरा ट्रक (जीजे 34 टी 9394) ग्राम फत्तीपुरा की तरफ से जा रहा था। इस दौरान चालक की लापरवाही से ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे स्थित कच्चे मकान में जा घुसा। उस वक्त घर में देसिन पिता नूरा मेड़ा (25), उसकी पत्नी रमिला (27) और बेटी आरोही (6) मौजूद थी। ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया।