सांप के बच्चे से ‘खेलना’ पड़ा महंगा, बेबी कोबरा ने ऊंगली में काटा, देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बेबी कोबरा के काटने के बाद स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज दर्द से तिलमिला उठे और सांप उनके हाथ से छूट गया। हालांकि उनके साथ मौजूद साथियों ने बेबी कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और सांप के काटने के तुरंत बाद स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज के हाथ को कपड़े से कसकर बांध दिया और फिर तुरंत मैहर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने फौरन उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों ने बताया कि राकेश की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है क्योंकि कोबरा का जहर बेहद खतरनाक होता है।