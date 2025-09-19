सांप के बच्चे से ‘खेलना’ पड़ा महंगा, बेबी कोबरा ने ऊंगली में काटा, देखें वीडियो

snake bite: मध्यप्रदेश के मैहर जिले में एक स्नेक कैचर को सांप के बच्चे को छोटा समझना भारी पड़ गया। स्नेक कैचर की एक छोटी सी भूल ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। राहत की बात ये है कि वक्त पर सही इलाज मिलने के कारण स्नेक कैचर की जान अब खतरे से बाहर है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्नेक कैचर को जहरीले बेबी कोबरा ने रेस्क्यू के दौरान डस लिया था । बेबी कोबरा के स्नेक कैचर को डसने का भी एक लाइव वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।
स्नेक कैचर को सांप के काटने की घटना मैहर जिले के पौड़ी गांव की है जहां कोबरा सांप घुस जाने की सूचना पर जब सर्पमित्र राकेश गिरी महाराज मौके पर पहुंचे थे। जिस घर में सांप होने की सूचना मिली थी वहां पहुंचकर स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज ने अपने साथियों के साथ सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1-2 घंटे की मशक्कत के बाद कोबरा के बच्चे नजर आया। जिसे पकड़कर स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज बोतल में बंद कर रहे थे तभी एक छोटी सी चूक ने बेबी कोबरा को मौका दे दिया और पलक झपकते ही बेबी कोबरा ने स्नेक कैचर की ऊंगली में डस लिया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बेबी कोबरा के काटने के बाद स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज दर्द से तिलमिला उठे और सांप उनके हाथ से छूट गया। हालांकि उनके साथ मौजूद साथियों ने बेबी कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया। इसी बीच ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और सांप के काटने के तुरंत बाद स्नेक कैचर राकेश गिरी महाराज के हाथ को कपड़े से कसकर बांध दिया और फिर तुरंत मैहर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने फौरन उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों ने बताया कि राकेश की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है क्योंकि कोबरा का जहर बेहद खतरनाक होता है।