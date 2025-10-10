‘रीवा’ से ‘रानी कमलापति’ के बीच चलेगी Special train, 7 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

यह स्पेशल ट्रेन एक-एक ट्रिप दोनों दिशाओं में संचालित होगी। ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान, चेयरकार और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को भी त्योहार के मौसम में सुगम रेल यात्रा का लाभ मिल सके।