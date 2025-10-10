‘रीवा’ से ‘रानी कमलापति’ के बीच चलेगी Special train, 7 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

फोटो सोर्स: पत्रिका
Indian Railway: पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रीवा-रानी कमलापति-रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है।
यह स्पेशल ट्रेन एक-एक ट्रिप दोनों दिशाओं में संचालित होगी। ट्रेन में वातानुकूलित, शयनयान, चेयरकार और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को भी त्योहार के मौसम में सुगम रेल यात्रा का लाभ मिल सके।
गाड़ी संख्या 02190: ट्रेन 17 अक्टूबर शुक्रवार को रीवा स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान करेगी। सतना (13:20), मैहर (13:50), कटनी मुड़वारा (14:50), दमोह (16:10), सागर (17:15), बीना (18:45), विदिशा (19:50) होते हुए रात 21:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 02189: यह ट्रेन 17 अक्टूबर की रात 22:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन से चलेगी और विदिशा (23:08), बीना (00:20), सागर (01:30), दमोह (02:40), कटनी मुड़वारा (04:10), मैहर (05:35), सतना (06:15) होते हुए शनिवार सुबह 07:20 बजे रीवा पहुंचेगी।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग