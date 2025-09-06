MP में दिनदहाड़े गोलीबारी, छात्र के सीने में गोली मारकर हत्या, बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ

झगड़ा बढ़ते देख अचानक आरोपी वेद मिश्र ने कट्टा निकालकर सूर्य प्रताप पर फायर कर दिया। हालांकि, सूर्य प्रताप झुक गया जिससे गोली उसे नहीं लगी। इस दौरान पास में खड़े छात्र सत्यम शुक्ला ने आरोपियों को गोली चलाने से मना किया और माहौल शांत करने की कोशिश की। आरोपियों को यह बात नागवार गुजरी। वेद मिश्रा और उसके साथी सचिन पाल ने सत्यम से गाली-गलौज की और उस पर विरोधी पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। तभी सचिन पाल ने सत्यम पर फायर कर दिया। गोली सीधे सत्यम को लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। (MP News)