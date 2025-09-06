MP में दिनदहाड़े गोलीबारी, छात्र के सीने में गोली मारकर हत्या, बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ

student shot dead over minor dispute: सतना शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र के बढ़इया मोहल्ले में गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे चाय की दुकान पर हुए विवाद के बाद गोलीबारी की वारदात सामने आई। घटना में गोली लगने से घायल छात्र सत्यम शुक्ला पिता पुष्पेंद्र शुक्ला की इलाज के दौरान रीवा ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
फरियादी सूर्य प्रताप सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह गुरुवार की शाम अपने परिचितों के साथ एफसीआइ गोदाम के पास स्थित चाय की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान आरोपी वेद मिश्रा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि वेद के साथी आयुष द्विवेदी ने सूर्य प्रताप का मोबाइल फोन छीन लिया। मोबाइल छीनने की इस हरकत पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। (MP News)
घटना के बाद घायल छात्र को उसके साथी बिरला अस्पताल ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर बताकर डॉक्टरों ने रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रीवा ले जाते समय देर रात सत्यम की मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर कोलगवां पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया और मृतक के घर पर कोहराम मच गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फरियादी के बयान पर पुलिस ने मुख्य आरोपी वेद मिश्रा, सचिन पाल, आयुष द्विवेदी सहित पांच लोगों को नामजद कर मामला दर्ज किया है। सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (MP News)
झगड़ा बढ़ते देख अचानक आरोपी वेद मिश्र ने कट्टा निकालकर सूर्य प्रताप पर फायर कर दिया। हालांकि, सूर्य प्रताप झुक गया जिससे गोली उसे नहीं लगी। इस दौरान पास में खड़े छात्र सत्यम शुक्ला ने आरोपियों को गोली चलाने से मना किया और माहौल शांत करने की कोशिश की। आरोपियों को यह बात नागवार गुजरी। वेद मिश्रा और उसके साथी सचिन पाल ने सत्यम से गाली-गलौज की और उस पर विरोधी पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। तभी सचिन पाल ने सत्यम पर फायर कर दिया। गोली सीधे सत्यम को लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। (MP News)