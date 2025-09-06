MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 11 शहर-923 गांव जुड़ेंगे, 4 स्टेट हाईवे भी बनेंगे

MP News:नर्मदापुरम अगले 22 साल में जिला तेजी से विकासशील और समृद्धशाली के लिए सुविधाओं को जरूरत होगी। होगा। शहर सहित गांव में आवागमन इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 2047 का रोड नेटवर्क प्लान (Road Network Plan 2047) तैयार किया है। इसके अंतर्गत 10 श्रेणी बनाकर पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की गई है।
ब्रिज, अंडर पास के साथ चार सड़कों को स्टेट हाईवे निर्माण (state highway construction) के लिए मैपिंग की जा रही है। 11 शहर, 923 गांव, 8 तहसीलों के जिले में 9 कैटेगिरी में अलग-अलग चरणों में सड़क निर्माण तक सड़कों से नहीं जुड़े उन्हें मुख्य होना है। पहले चरण में जो गांव अभी मार्गो से जोड़कर शहरों से आवागमन सुलभ किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती आबादी के आवागमन के लिए ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है।
2047 सड़क नेटवर्क प्लान को तैयार करने पीडब्ल्यूडी ने जिलेभर में सर्वे कर डेटा एकत्र किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कितनी सड़कें है। इसपर यातायात की स्थिति क्या है। जिले में कहां कितनी इसकी संभावनाओं को तलाश कर नई सड़कों का निर्माण हो सकता है। तैयार प्रस्ताव पर समीक्षा शुरू हो गई। (MP News)
जिले में सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने के लिए रेलवे के संचालन सुविचा का भी आंकलन किया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से आवागमन के मार्ग पर रेलवे ट्रैक है। वहां ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। जहां अंडर पास की संभावनाएं हैं। वहां के प्रस्ताव बनाए गए हैं। ताकि लोगों को राहत मिल सके। (MP News)
जिले की चार सड़कों को राज्यमार्ग का दर्जा मिलेगा। इसमें बांद्राभान मार्ग, चांदौन से खापरखेड़ा, सिवनी मालवा से शिवपुर, खुटवासा से बोरवली सड़क शामिल हैं। 3.75 मीटर चौड़ी यह सड़कें अभी सिंगल रोड हैं। यह टू-लेन बनेंगी। इन्हें स्टेट हाईवे का नंबर भी मिलेगा।
जिले में 2047 तक पिपरिया, माखननगर, सोहागपुर और शोभापुर में चार रिंगरोड का निर्माण प्रस्तावित किया है। यहां बायपास भी बनाए जाएंगे। इससे आवागमन को सुलभकरने के साथ हाईवे पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
रोड नेटवर्क प्लान 2047 का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसपर समीक्षा शुरू हो गई है। विभाग प्रस्तावित प्लान की मैपिंग कर रहा है। इसके बाद जिले में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।- अनुराग सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम