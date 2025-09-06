MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 11 शहर-923 गांव जुड़ेंगे, 4 स्टेट हाईवे भी बनेंगे

ब्रिज, अंडर पास के साथ चार सड़कों को स्टेट हाईवे निर्माण (state highway construction) के लिए मैपिंग की जा रही है। 11 शहर, 923 गांव, 8 तहसीलों के जिले में 9 कैटेगिरी में अलग-अलग चरणों में सड़क निर्माण तक सड़कों से नहीं जुड़े उन्हें मुख्य होना है। पहले चरण में जो गांव अभी मार्गो से जोड़कर शहरों से आवागमन सुलभ किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती आबादी के आवागमन के लिए ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है।