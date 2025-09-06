Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नर्मदापुरम

MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 11 शहर-923 गांव जुड़ेंगे, 4 स्टेट हाईवे भी बनेंगे

Road Network Plan 2047: लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 2047 तक का बड़ा रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया है। इसमें स्टेट हाईवे, रिंगरोड, अंडरपास और बायपास शामिल होंगे, जिससे आवागमन बेहद आसान होगा।

नर्मदापुरम

Akash Dewani

Sep 06, 2025

road network plan 2047 state highway construction underpass bypaas mp news (फोटो- AI)
road network plan 2047 state highway construction underpass bypaas (फोटो- AI)

MP News:नर्मदापुरम अगले 22 साल में जिला तेजी से विकासशील और समृद्धशाली के लिए सुविधाओं को जरूरत होगी। होगा। शहर सहित गांव में आवागमन इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 2047 का रोड नेटवर्क प्लान (Road Network Plan 2047) तैयार किया है। इसके अंतर्गत 10 श्रेणी बनाकर पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की गई है।

चार सड़कों को बनाया जाएगा स्टेट हाईवे

ब्रिज, अंडर पास के साथ चार सड़कों को स्टेट हाईवे निर्माण (state highway construction) के लिए मैपिंग की जा रही है। 11 शहर, 923 गांव, 8 तहसीलों के जिले में 9 कैटेगिरी में अलग-अलग चरणों में सड़क निर्माण तक सड़कों से नहीं जुड़े उन्हें मुख्य होना है। पहले चरण में जो गांव अभी मार्गो से जोड़कर शहरों से आवागमन सुलभ किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती आबादी के आवागमन के लिए ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है।

ये भी पढ़ें

महाकाल की नगरी से मिले 96 अज्ञात शव! प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी, उठे सवाल
उज्जैन
96 unidentified dead bodies found ujjain mp news

पीडब्ल्यूडी ने किया सर्वे

2047 सड़क नेटवर्क प्लान को तैयार करने पीडब्ल्यूडी ने जिलेभर में सर्वे कर डेटा एकत्र किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कितनी सड़कें है। इसपर यातायात की स्थिति क्या है। जिले में कहां कितनी इसकी संभावनाओं को तलाश कर नई सड़कों का निर्माण हो सकता है। तैयार प्रस्ताव पर समीक्षा शुरू हो गई। (MP News)

आरओबी, अंडर पास निर्माण के प्रस्ताव

जिले में सड़‌कों का नेटवर्क खड़ा करने के लिए रेलवे के संचालन सुविचा का भी आंकलन किया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से आवागमन के मार्ग पर रेलवे ट्रैक है। वहां ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। जहां अंडर पास की संभावनाएं हैं। वहां के प्रस्ताव बनाए गए हैं। ताकि लोगों को राहत मिल सके। (MP News)

3.75 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी टू-लेन

जिले की चार सड़‌कों को राज्यमार्ग का दर्जा मिलेगा। इसमें बांद्राभान मार्ग, चांदौन से खापरखेड़ा, सिवनी मालवा से शिवपुर, खुटवासा से बोरवली सड़क शामिल हैं। 3.75 मीटर चौड़ी यह सड़कें अभी सिंगल रोड हैं। यह टू-लेन बनेंगी। इन्हें स्टेट हाईवे का नंबर भी मिलेगा।

चार जगह बनेंगे रिंग रोड और बायपास

जिले में 2047 तक पिपरिया, माखननगर, सोहागपुर और शोभापुर में चार रिंगरोड का निर्माण प्रस्तावित किया है। यहां बायपास भी बनाए जाएंगे। इससे आवागमन को सुलभकरने के साथ हाईवे पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

भेजा गया है प्रस्ताव- कार्यपालन यंत्री

रोड नेटवर्क प्लान 2047 का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसपर समीक्षा शुरू हो गई है। विभाग प्रस्तावित प्लान की मैपिंग कर रहा है। इसके बाद जिले में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।- अनुराग सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग नर्मदापुरम

ये भी पढ़ें

ईद के जुलूस में ‘Save Palestine, Save Gaza’ लिखे स्टीकर लगाकर पहुंचे लोग, पुलिस बोली- ये देशविरोधी नहीं
राजगढ़
Save Palestine Save Gaza stickers in Eid Milad-un-Nabi procession mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / MP में यहां बिछेगा सड़कों का जाल, 11 शहर-923 गांव जुड़ेंगे, 4 स्टेट हाईवे भी बनेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट