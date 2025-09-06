Patrika LogoSwitch to English

ईद के जुलूस में ‘Save Palestine, Save Gaza’ लिखे स्टीकर लगाकर पहुंचे लोग, पुलिस बोली- ये देशविरोधी नहीं

Save Palestine Save Gaza stickers: ईद के मौके पर निकाले गए जुलूस में कुछ लोग अपने सीने पर गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन वाले स्टीकर लगाकर शामिल हुए। एसडीओपी ने कहा कि इसमें कुछ भी देशविरोधी वाली बात नहीं है।

Akash Dewani

Sep 06, 2025

Save Palestine Save Gaza stickers in Eid Milad-un-Nabi procession mp news
Save Palestine Save Gaza stickers in Eid Milad-un-Nabi procession (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट)

MP News: राजगढ़ के ब्यावरा शहर में ईद मिलाद-उन-नबी पर निकाले गए जुलूस में शामिल कुछ युवकों द्वारा अपने सीने पर 'सेव फिलिस्तीन, सेव गाजा' के स्टीकर (Save Palestine Save Gaza stickers) लगाकर निकलने का मामला सामने आया है। स्टीकर लगाकर निकल रहे युवकों व बच्चों को देखकर पुलिस सतर्क हो गई।

एसडीओपी प्रकाश शर्मा, थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ मौके पर पहुंचे। पुलिस अफसरों ने युवकों के सीन पर लगे स्टीकर हटवा दिए। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने स्टीकर हटाने का विरोध किया तो एसडीओपी शर्मा ने मुस्लिम लोगों को समझाया कि इस तरह के स्टीकर लगाने से माहौल खराब हो सकता है। इस दौरान पुलिस ने 28 से 30 स्टीकर जब्त किए है।

गुमराह करती रही पुलिस- हिंदू संगठन

जुलूस (Eid Milad-un-Nabi procession) में स्टीकर लगाकर निकलने की घटना जैसे ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे भी विरोध में बड़ा प्रदर्शन की तैयारी करने लगे। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी तो स्टीकर बांटने व लगाने वालों की सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान करने के न नाम पर पुलिस दिनभर हिंदू समाज से न जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को गुमराह कर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहती रही। देर शाम को इस मामले में शहीद कॉलोनी निवासी नदीम पुत्र नईम नामक युवक के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की है।

राज्यमंत्री ने बैठक कर दिया था निर्देश

लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि, पिछले दिनों शहर थाने में हुई बैठक में राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने धार्मिक जुलूस में तमाम वर्गों के ऐसे तत्वों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए थे जो धार्मिक कार्यक्रम व जुलूस के नाम पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की हरकतें करते हैं इन्हें पुलिस ने पहले क्यों नहीं भांपा।

स्टीकर में देश विरोधी कुछ भी नहीं- एसडीओपी

जुलूस में 28 से 30 स्टीकर जब्त किए हैं। जो स्टीकर लगे हुए थे उनमें देशविरोधी कुछ भी नहीं लिखा था। हमने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर नदीम खान के खिलाफ बाउंडओवर की कार्रवाई की है।- प्रकाश शर्मा, एसडीओपी ब्यावरा

