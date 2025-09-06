ईद के जुलूस में ‘Save Palestine, Save Gaza’ लिखे स्टीकर लगाकर पहुंचे लोग, पुलिस बोली- ये देशविरोधी नहीं

जुलूस (Eid Milad-un-Nabi procession) में स्टीकर लगाकर निकलने की घटना जैसे ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे भी विरोध में बड़ा प्रदर्शन की तैयारी करने लगे। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी तो स्टीकर बांटने व लगाने वालों की सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान करने के न नाम पर पुलिस दिनभर हिंदू समाज से न जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों को गुमराह कर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहती रही। देर शाम को इस मामले में शहीद कॉलोनी निवासी नदीम पुत्र नईम नामक युवक के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की है।