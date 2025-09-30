जो जमीन मिल गई है कागजों में उसे ले लीजिए, इंची टेप लगाने की क्या जरूरत है

सतना जिले की दौरी सागर परियोजना का मामला भू-अर्जन में अटका हुआ है। वन विभाग की काफी जमीन डूब में आ रही है। इसके बदले वन विभाग को राजस्व भूमि दी जा रही है। जो जमीन वन विभाग को दी जा रही है उस राजस्व भूमि पर अतिक्रमण है और कुछ राजस्व भूमि ऐसी है जो पूर्व में वन विभाग के रिकार्डों में वन भूमि दर्ज हैं। लिहाजा इन दोनों तरह की विवादित राजस्व भूमि की वन भूमि से अदला बदली करने से वन विभाग इंकार कर रहा है। जिससे भू-अर्जन का मामला लंबित हो रहा है। इस मुद्दे पर चित्रकूट विधायक ने कहा कि वन विभाग जबरन का अड़ंगा लगा रहा है। इसी दौरान सांसद गणेश सिंह ने कहा कि आपको कागज पर जमीन मिल गई है। ले लीजिए, अब इंची टेप लेकर क्यों नाप रहे हैं। इस पर वन विभाग की ओर से बताया गया कि इन जमीनों पर गांव बसे हैं और अतिक्रमण है। सांसद ने कहा कि अतिक्रमण तो वन भूमि पर भी है। उन्हें हटाइये। हालांकि बात बढ़ती देख कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कहा कि पूर्व में वन विभाग को 27 एकड़ जमीन दी गई थी। जिसमें अतिक्रमण है और कई सालों से यह हट नहीं पा रहा है। इस कारण वन संरक्षण के कार्य यहां नहीं हो पा रहे हैं और पैसा वापस जा रहा है। इस वजह से वन विभाग ऐसी जमीनें नहीं ले रहा है।