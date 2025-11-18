Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

पलटती रही पन्ने…ई-अटेंडेंस को लेकर कलेक्टर को जवाब नहीं दे पाई DEO, लगी क्लास

MP News: कलेक्टर ने तीन बार डीईओ से ई-अटेंडेंस की जानकारी चाही, लेकिन डीईओ जानकारी नहीं दे सकीं।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Nov 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सरकारी विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को अब ऐप के माध्यम से ई-अटेंडेंस नहीं लगाना भारी पड़ेगा। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने जिले के सभी संकुल प्राचार्यों को आदेशित किया है कि जिन शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है उनका वेतन आहरण प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने को कहा है।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय शिक्षकों, शाला प्रमुखों, अतिथि शिक्षकों की हाजिरी के लिए ई-अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की है, लेकिन सतना जिले में ई-अटेंडेंस की स्थिति प्रदेश में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पत्रिका ने जिले में शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की तो कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है कि अभी मात्र 40 प्रतिशत लोक सेवक ही ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं, जो शासन के निर्देशों की अवहेलना है।

संकुल प्राचार्य का दायित्व है कि अधीनस्थ शालाओं में पदस्थ लोक सेवक शत प्रतिशत ई-अटेंडेंस लगाएं। जिससे विद्यालयों में समय पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो और इसका लाभ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उनके शैक्षणिक कार्य में मिल सके। लिहाजा सभी लोक सेवकों की ‘हमारे शिक्षक’ एप में ई-अटेंडेंस सुनिश्चित कराई जाए। जिनके द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है उनका वेतन आहरण प्रतिबंधित किया जाए।

डीईओ नहीं बता पाईं ई-अटेंडेंस की स्थिति

समय सीमा बैठक में ई-अटेंडेंस को लेकर कलेक्टर ने डीईओ की क्लास लगा दी। बैठक में कलेक्टर ने डीईओ से ई-अटेंटेंडेंस की स्थिति पूछी। इस पर डीईओ डायरी के पन्ने पलटती रहीं और 10 मिनट बाद जवाब दिया कि दिन में 11.30 बजे तक ई-अटेंडेंस अपलोड होती है। इस पर जिपं सीईओ ने कहा कि शनिवार का ही स्टेटस बता दीजिए।

डीईओ ने कहा कि शनिवार को बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश था। इस पर सीईओ ने कहा कि शुक्रवार का ही स्टेटस बता दीजिए। इसके बाद डीईओ निरुत्तर रहीं और डायरी के पन्ने पलटती रहीं। करीब 20 से 25 मिनट की चर्चा और इंतजार के दौरान कलेक्टर ने तीन बार डीईओ से ई-अटेंडेंस की जानकारी चाही, लेकिन डीईओ जानकारी नहीं दे सकीं। इस पर कलेक्टर ने डीईओ पर नाराजगी जजाते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन में गिरी जिले की रैंकिंग

कलेक्टर ने बैठक में कहा, दो दिन पहले सतना जिले का 17वां स्थान था, जो अब 21 पर आ गया है। अधिकांश विभाग ए श्रेणी में है। राजस्व सहित अन्य डी श्रेणी के विभाग बी और सी श्रेणी में आएं। संभागीय स्वरोजगार मेला और स्वरोजगार की योजनाओं की समीक्षा में जिले की साप्ताहिक प्रगति संतोषजन नहीं मिली। सभी योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसएलआर ने बताया कि नक्शाविहीन 119 गांव अभी शेष बचे हैं। 99 गांवों के नक्शे तैयार कर भेजे जा चुके हैं।

150 किमी दूर मझौली सीएमओ को उचेहरा का प्रभार!

बैठक में नगरीय निकायों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उचेहरा सीएमओ से जानकारी चाही तो एक मैडम ने जानकारी देनी शुरू की। यह देख कलेक्टर ने पूछा कि आप कौन हैं? इस पर उन्होंने खुद को प्रभारी सीएमओ बताया। कलेक्टर ने जब मूल पद पूछा तो उन्होंने बताया कि सहायक ग्रेड 3 हैं।

कलेक्टर ने पूछा आपके सीएमओ कहां हैं? उन्होंने बताया कि सीधी जिले के मझौली में है। सतना से मझौली की दूरी लगभग 150 किमी है। यह जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने कहा कि इस विषय पर आयुक्त नगरीय प्रशासन से बात करनी होगी। इतनी दूरी के सीएमओ को प्रभार देने पर वे यहां का काम देख ही नहीं पाएंगे।

ये भी पढ़ें

Metro Project: टिकट सिस्टम में खामी, ‘ok’ रिपोर्ट मिलेगी तो चलेगी मेट्रो
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / पलटती रही पन्ने…ई-अटेंडेंस को लेकर कलेक्टर को जवाब नहीं दे पाई DEO, लगी क्लास

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘देवर-भाभी’ ने एक साथ की खुदकुशी, प्रेम-प्रसंग की चर्चा

satna
सतना

मैहर-चित्रकूट सहित 9 जगहों के लिए शुरु होगी ‘हेलीकॉप्टर सेवा’, किराया भी सस्ता

फोटो सोर्स: पत्रिका
सतना

माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मैहर के देवी मंदिर में तोड़फोड़, बदमाशों ने तोड़ी मूर्तियां

maihar devi mandir vandalism nandi baba idol damaged satna mp news
सतना

‘मैहर मंदिर’ में पुजारी ने गायब किया चांदी का छत्र-मुकुट, CCTV फुटेज ने उगला राज

(सोर्स: सोशल मीडिया)
सतना

एमपी में नए प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाया

satna
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.