पलटती रही पन्ने…ई-अटेंडेंस को लेकर कलेक्टर को जवाब नहीं दे पाई DEO, लगी क्लास

कलेक्टर ने बैठक में कहा, दो दिन पहले सतना जिले का 17वां स्थान था, जो अब 21 पर आ गया है। अधिकांश विभाग ए श्रेणी में है। राजस्व सहित अन्य डी श्रेणी के विभाग बी और सी श्रेणी में आएं। संभागीय स्वरोजगार मेला और स्वरोजगार की योजनाओं की समीक्षा में जिले की साप्ताहिक प्रगति संतोषजन नहीं मिली। सभी योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसएलआर ने बताया कि नक्शाविहीन 119 गांव अभी शेष बचे हैं। 99 गांवों के नक्शे तैयार कर भेजे जा चुके हैं।