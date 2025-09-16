एमपी के इस जिले में ‘तहसीलों’ का होगा पुनर्गठन, हो गया आयोग का गठन

इसमें बताया गया कि कैसे सीमाओं का निर्धारण, कहां पर किस मान किया जाना उचित रहेगा? नए पुनर्गठन में यह आवश्यक देखा जाएगा की जनसंख्या का संतुलन हो। यदि हम कोई इकाई बना रहे हैं तो वहां यदि जनसंख्या कम है एवं सुविधाएं नहीं है तो इसका कोई लाभ नहीं है। वहीं कई बार कुछ जगह पर जनसंख्या ज्यादा रहती है एवं औद्योगिक विकास भी है, लेकिन हम उसे नई इकाई का दर्जा नहीं दे सके हैं तो नए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन में यह बातें शामिल की जाएंगी।