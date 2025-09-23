Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

बेपटरी हुए यातायात पर बिफरा चेंबर , निगमायुक्त से कहा- स्मार्ट सिटी को कस्बा बना दिया

विन्ध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों सहित सभी सहयोगी संस्थाओं के अध्यक्षों ने निगमायुक्त से की सीधी चर्चा

सतना

Ramashankar Sharma

Ramashankar Sharma

Sep 23, 2025

chamber

सतना। शहर के बेपटरी हुए यातायात पर चुप्पी साधे जिम्मेदार विभागों की वजह से लगातार बिगड़ रहे हालात पर विन्ध्य चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष सतीश सुखेजा ने पदाधिकारियों के साथ निगमायुक्त शेर सिंह मीना से सीधी चर्चा की। इस दौरान सहयोगी संस्थाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। चेंबर अध्यक्ष ने निगमायुक्त से दो टूक कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों पर ठेलों एवं अनाधिकृत ऑटो की वजह से शहर का यातायात घिसट रहा है। इससे आमजन और व्यापारी परेशान हो चुका है। पानी सिर के ऊपर आ गया है। स्मार्ट सिटी की हालत कस्बे की तरह हो चुकी है। शहर में ठेला माफिया सक्रिय हैं लेकिन निगम का अमला कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। दुकानों के सामने रोड तक ठेले खड़े हैं, आवागमन बाधित हो रहा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शहर में क्षमता से ज्यादा ई-रिक्शा हो गये हैं। इनकी वजह से यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है। चर्चा के बाद चेंबर ने ज्ञापन सौंप समस्या निराकरण की बात कही है। निगमायुक्त ने आश्वस्त किया है कि अगले 5 दिन में परिवर्तन दिखेगा।

शहर में सक्रिय है ठेला माफिया

चेंबर महामंत्री संदीप कुमार जैन ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर ठेलों का अवैध कब्जा हो चुका है। ये ठेले मूल लोगों के नहीं है बल्कि इनके पीछे ठेला माफिया काम कर रहा है। शहर में कई ठेले माफिया हैं जो काफी संख्या में ठेले तैयार करके लोगों को किराए पर देते हैं और इनके द्वारा बल पूर्वक सड़क की पटरी पर ठेले रखवाए जाते हैं। अगर कोई व्यापारी इसका विरोध करता है तो उसके साथ विवाद की स्थिति बनती है। इस वजह से दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं और सड़क तक वाहन खड़े होने से रोड का यातायात प्रभावित होता है। जयस्तंभ चौक का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पर लगातार चिन्हित स्थलों पर ठेले खड़े होते हैं। एक स्थाई दुकानदार के साथ मारपीट की घटना भी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने ठेले वालों का विरोध किया था। इस पर निगमायुक्त ने कार्यपालन यंत्री आरपी सिंह को बुलाया। लेकिन ईई इससे मुकर गए जिस पर व्यापारियों ने कहा कि ये गलत है। आप खुद चेक कर लें। यह भी कहा गया कि स्थिति यह है कि पता नहीं कहां-कहा से बाहर से लोग आकर सड़क की पटरी पर कारोबार कर रहे हैं। इनका न कोई परीक्षण होता न नियम शर्ते तय है जिससे इनके द्वारा आपराधिक घटनाएं भी की जाती है।

रोक सकते हैं तो रोकिए

निगमायुक्त को बताया गया कि जयस्तंभ चौक की पार्किंग के चारों ओर में हर त्यौहार में एक गिरोह यहां दुकाने लगाकर यातायात बाधित कर देता है और इन दुकानों से मोटा किराया वसूला जाता है। दीपावली आने वाली है। आपको बता रहे हैं रोक सकते हैं तो रोकिए। इस दौरान सेमरिया चौक में 15 दिन तक बीच रोड में अस्थाई दुकान खुल जाने का मामला भी लाया गया। कहा, जब सोशल मीडिया में आया तब कार्यवाही हुई। क्या निगम के अमले को यह नजर नहीं आया होगा। निगमायुक्त ने कहा कि पूरे दिन कोई नहीं रहता है। इस पर व्यापारी प्रतिवाद कर दिए कि 15 दिन तक किसी अमले को पता नहीं चला? सब पैसे लेते हैं। हालांकि निगमायुक्त ने पैसे लेने के मामले पर कहा कि यह आरोप है। कहा गया कि बीटीआई के सामने रोड पर फर्नीचर का कारोबार हो रहा है। आखिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है?

मुख्य मार्गों की समानान्तर व्यवस्था जरूरी

चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव काफी हो गया है। इनके समानान्तर मार्गों को बराबर और साफ किया जाए तो काफी दबाव मुख्य मार्गों का कम हो जाएगा। इसके लिए बताया गया कि व्यंकट 2 से सेमरिया चौक तक सीधी रोड है लेकिन इसमें भी अतिक्रमण है और हालत खस्ता है। इसे सही कराया जाए। सीताराम टंकी से यादव पेट्रोल पंप तक एक रास्ता जाता है, इसे सही कर दिया जाए। चेंबर भवन के सामने की आधी रोड पर कारोबारी कब्जा करके बैठे हैं। गहरा नाला कॉलेज से नई बस्ती होकर गल्ला मंडी तक की रोड सही हो जाए तो मुख्य मार्ग का दबाव कम होगा। इस पर प्लान बनाकर तत्काल कार्यवाही की जरूरत है।

यह रखी प्रमुख मांगें

- ई-रिक्शा और ऑटो का लाइसेंस चेक करके अनाधिकृत ऑटो शहर से बैन किया जाएं। अधिकृत ऑटो पर नंबरिंग कराई जाए।

- जयस्तंभ चौक और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से सब्जी मंडी में तब्दील हो गया है, सभी दुकानें निर्धारित सब्जी मंडी में लगवाई जाएं।

- मुख्य मार्गों को ठेला मुक्त कर शहर में ठेलों के लिए स्थल तय किया जाए।

- ठेलों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की जाएं।

- सर्किट हाउस से सेमरिया चौक तक यातायात व्यवस्थित कराया जाए।

- यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक और ठोस कदम उठाए जाएं।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर वाधवानी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, महामंत्री संदीप कुमार जैन, मंत्री हरिओम गुप्ता, सतना मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रिन्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शाह, जनरल मर्चेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेठानन्द वाधवानी, विन्ध्य फल सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामप्रताप कुशवाहा, कीर्ति बाजार व्यापारी संघ के मंत्री विनय सीरवानी, प्लाईवुड एण्ड हार्डवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार रिझवानी, सतना इलेक्ट्रानिक सेलर्स एसोसिएशन के मंत्री राकेश कुमार चड्ढा, सतना जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष मनविन्दर ओबेराय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 09:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / बेपटरी हुए यातायात पर बिफरा चेंबर , निगमायुक्त से कहा- स्मार्ट सिटी को कस्बा बना दिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.