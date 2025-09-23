बेपटरी हुए यातायात पर बिफरा चेंबर , निगमायुक्त से कहा- स्मार्ट सिटी को कस्बा बना दिया

चेंबर महामंत्री संदीप कुमार जैन ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर ठेलों का अवैध कब्जा हो चुका है। ये ठेले मूल लोगों के नहीं है बल्कि इनके पीछे ठेला माफिया काम कर रहा है। शहर में कई ठेले माफिया हैं जो काफी संख्या में ठेले तैयार करके लोगों को किराए पर देते हैं और इनके द्वारा बल पूर्वक सड़क की पटरी पर ठेले रखवाए जाते हैं। अगर कोई व्यापारी इसका विरोध करता है तो उसके साथ विवाद की स्थिति बनती है। इस वजह से दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं और सड़क तक वाहन खड़े होने से रोड का यातायात प्रभावित होता है। जयस्तंभ चौक का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पर लगातार चिन्हित स्थलों पर ठेले खड़े होते हैं। एक स्थाई दुकानदार के साथ मारपीट की घटना भी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने ठेले वालों का विरोध किया था। इस पर निगमायुक्त ने कार्यपालन यंत्री आरपी सिंह को बुलाया। लेकिन ईई इससे मुकर गए जिस पर व्यापारियों ने कहा कि ये गलत है। आप खुद चेक कर लें। यह भी कहा गया कि स्थिति यह है कि पता नहीं कहां-कहा से बाहर से लोग आकर सड़क की पटरी पर कारोबार कर रहे हैं। इनका न कोई परीक्षण होता न नियम शर्ते तय है जिससे इनके द्वारा आपराधिक घटनाएं भी की जाती है।