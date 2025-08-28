709 लोगों को मिलेगा ‘अधिग्रहीत जमीन’ का मुआवजा, 5 लाख का होगा भुगतान

MP News: जन हितैषी और बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय योजनाओं के तहत होने वाले लंबित कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक को वीसी द्वारा आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार की सेक्रेट्री को आर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने जिलेवार लंबित कार्यों की समीक्षा की।
सतना जिले से सतना-रीवा रेललाइन दोहरीकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में कार्य के दौरान कोई भी अवरोध स्वीकार्य नहीं होगा। समय सीमा में अब यह कार्य पूरे होने हैं। वीसी में कलेक्टर सतना ने बताया कि सतना-रीवा रेल दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में विभिन्न गांवों के 709 लोगों को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा और 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। इसके विरुद्ध 214 लोगों का भुगतान किया जा चुका है। शेष कार्य तेजी से प्रगति में है।
इस दौरान तय किया गया कि जो इससे असंतुष्ट हैं वे न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में वे निर्माण कार्य में अवरोध नहीं पैदा करेंगे। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तय टाइम लाइन के तहत यह कार्य पूरा करना है।
कलेक्टर ने जिला न्यायालय में बाणसागर कॉलोनी (सुकरू मल्लाह केस) की याचिका खारिज होने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसके लिए उच्च न्यायालय में अपील करने एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही अपर कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि वे भी उच्च न्यायालय जाकर इस मामले को समझेंगे और प्रशासन का पक्ष मजबूती से रखवाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही शासकीय जमीनों के अन्य संवेदनशील मामलों की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने 28 अगस्त को तय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी है। जिले में खाद की रैक आने के बाद 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से संबंधित डबल लॉक सहित सहकारी समितियों में खाद का वितरण किया जाएगा। इन स्थानों पर शांतिपूर्वक तरीके से खाद का वितरण हो सके लिहाजा राजस्व अधिकारी सुबह से संबंधित खाद वितरण स्थलों पर तैनात रहेंगे और अपनी निगरानी में खाद का वितरण करवाएंगे।