709 लोगों को मिलेगा ‘अधिग्रहीत जमीन’ का मुआवजा, 5 लाख का होगा भुगतान

सतना जिले से सतना-रीवा रेललाइन दोहरीकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में कार्य के दौरान कोई भी अवरोध स्वीकार्य नहीं होगा। समय सीमा में अब यह कार्य पूरे होने हैं। वीसी में कलेक्टर सतना ने बताया कि सतना-रीवा रेल दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में विभिन्न गांवों के 709 लोगों को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा और 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। इसके विरुद्ध 214 लोगों का भुगतान किया जा चुका है। शेष कार्य तेजी से प्रगति में है।