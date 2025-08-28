Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

709 लोगों को मिलेगा ‘अधिग्रहीत जमीन’ का मुआवजा, 5 लाख का होगा भुगतान

MP News: वीसी में कलेक्टर सतना ने बताया कि सतना-रीवा रेल दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में विभिन्न गांवों के 709 लोगों को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा और 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है।

सतना

Astha Awasthi

Aug 28, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: जन हितैषी और बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय योजनाओं के तहत होने वाले लंबित कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक को वीसी द्वारा आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार की सेक्रेट्री को आर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने जिलेवार लंबित कार्यों की समीक्षा की।

सतना जिले से सतना-रीवा रेललाइन दोहरीकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। स्पष्ट किया गया कि किसी भी स्थिति में कार्य के दौरान कोई भी अवरोध स्वीकार्य नहीं होगा। समय सीमा में अब यह कार्य पूरे होने हैं। वीसी में कलेक्टर सतना ने बताया कि सतना-रीवा रेल दोहरीकरण के प्रोजेक्ट में विभिन्न गांवों के 709 लोगों को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा और 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है। इसके विरुद्ध 214 लोगों का भुगतान किया जा चुका है। शेष कार्य तेजी से प्रगति में है।

इस दौरान तय किया गया कि जो इससे असंतुष्ट हैं वे न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में वे निर्माण कार्य में अवरोध नहीं पैदा करेंगे। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। तय टाइम लाइन के तहत यह कार्य पूरा करना है।

ये भी पढ़ें

‘राज्य-जिला’ और ‘ब्लॉक’ स्तर पर सम्मानित होंगे टीचर्स, केटेगरी तय
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

बाणसागर कॉलोनी बचाने हाईकोर्ट का रास्ता

कलेक्टर ने जिला न्यायालय में बाणसागर कॉलोनी (सुकरू मल्लाह केस) की याचिका खारिज होने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसके लिए उच्च न्यायालय में अपील करने एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही अपर कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि वे भी उच्च न्यायालय जाकर इस मामले को समझेंगे और प्रशासन का पक्ष मजबूती से रखवाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही शासकीय जमीनों के अन्य संवेदनशील मामलों की भी समीक्षा की।

मीटिंग रद्द, खाद वितरण में तैनात रहेंगे अधिकारी

कलेक्टर ने 28 अगस्त को तय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी है। जिले में खाद की रैक आने के बाद 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से संबंधित डबल लॉक सहित सहकारी समितियों में खाद का वितरण किया जाएगा। इन स्थानों पर शांतिपूर्वक तरीके से खाद का वितरण हो सके लिहाजा राजस्व अधिकारी सुबह से संबंधित खाद वितरण स्थलों पर तैनात रहेंगे और अपनी निगरानी में खाद का वितरण करवाएंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 03:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / 709 लोगों को मिलेगा ‘अधिग्रहीत जमीन’ का मुआवजा, 5 लाख का होगा भुगतान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.