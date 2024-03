Tiger State में खतरे में हैं 'टाइगर', ब्रिजिंग द गैप 2024 रिपोर्ट का खुलासा कर देगा हैरान

Tigers In Dangor in Tiger State MP : टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में टाइगर की जान खतरे में हैं...यहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन टाइगर रिजर्व के कोर जोन मे घुसकर खजाने की खोज और गोली मारकर वन्य प्राणी के शिकार की वारदात सामने आने के बाद एक्सपर्ट ने कहा टाइगर की जान खतरे में है और....

Tigers In Dangor in Tiger State MP : नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने देशभर के टाइगर रिजर्वों (Tiger Reseve in India) की अखिल भारतीय बाघ गणना के पांच चक्रों के अध्ययन के आधार पर प्रबंधन को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ब्रिजिंग द गैप 2024 रिपोर्ट (Bridging the Gap 2024 Report) जारी की है। एनटीसीए (NTCE) ने पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) के निगरानी तंत्र, उपयोग किए जा रहे उपकरणों और कम्युनिकेशन सिस्टम में सुधार के सुझाव दिए हैं।