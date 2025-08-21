3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव

MP News: मध्यप्रदेश प्रदेश के सतना, मैहर और पन्ना जिलों में स्थित परसमनिया और कल्दा पठार के घने जंगल जल्द ही 'मां शारदा देवी कंजर्वेशन रिजर्व' के रूप में जाने जाएंगे। वन विभाग ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह इस प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह नया कंजर्वेशन रिजर्व लगभग 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। इसमें एक दर्जन से ज्यादा गांव शामिल होंगे। नागौद विधायक नागेंद्र सिंह और मैहर के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने इस परियोजना पर अपनी सहमति दे दी है।