मानसून की मेहरबानी: राजस्थान के इस जिले में 15 बांध छलके, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan Monsoon: सवाईमाधोपुर। इस बार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में मानसून मेहरबान रहा। झमाझम बारिश से जिले के सभी बांध लगभग छलक गए हैं। इससे क्षेत्र के किसान खुश नजर आ रहे हैं। बांधों के भरने के बाद अब किसानों को रबी की सिंचाई के दौरान पानी की किल्लत से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। वहीं जिले की बारिश का औसत भी पार हो गया है।
वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अधीन 15 बांध छलक चुके हैं, जबकि तीन बांधों में पानी की आवक जारी है। जिले के सभी बांध अपनी क्षमता के मुताबिक पूरी तरह भर गए हैं। इनके भर जाने से जिले में लोगों को पीने के पानी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ेगा।
वैसे तो जिले 15 बांध लबालब भरकर चादर चल चुकी है और शेष तीन बांध भी लगभग भरने को आतुर है। जिले में बामनवास में मोरासागर बांध 1 फीट दो इंच, भूलनवाला बांध तीन इंच खाली है। वहीं नागतलाई की भराव क्षमता सात फीट है, जबकि वह सात फीट भर गया है। ऐसे में इस बांध की चादर चलने वाली है।
जिले में मानसरोवर बांध की सबसे अधिक भराव क्षमता है। इस बांध की भराव क्षमता 31 फीट है। वर्तमान में बांध में 31 फीट पूरा भरकर एक फीट एक इंच की चादर चल रही है। वहीं देवपुरा बांध की भराव क्षमता 24 फीट है, जबकि वर्तमान में बांध में 24 फीट दो इंच की चादर चल रही है।
बांध भराव क्षमता पानी(फीट)
|बांध
|भराव क्षमता (फीट)
|पानी (फीट)
|ढील
|16
|17.6
|मानसरोवर
|31
|31.1
|गिलाई सागर
|20
|20.2
|सूरवाल
|15
|15.8
|देवपुरा
|24
|24.2
|भगवतगढ़
|8
|8.2
|पांचोलास
|12.25
|12.28
|मुई
|6
|7.3
|नागोलाव
|10
|10.1
|मोरा सागर
|18.5
|17.3
|नागतलाई
|7
|7
|चंदापुरा
|6
|6.6
|मोतीसागर
|7
|7.8
|बनियावाला
|5
|6.5
|गण्डाल
|9
|10.9
|नयातालाब लिवाली
|5.50
|5.7
|भूलनवाला
|8.30
|8
|आकोदिया
|10
|10.6
बारिश के बाद जिले में 15 बांधों पर चादर चल रही है। तीन बांध भी लबालब भरने वाले है। बांध भरने से रबी फसलों में किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी नहीं होगी।
-मुनेश कुमार मीना, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाईमाधोपुर