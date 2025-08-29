मानसून की मेहरबानी: राजस्थान के इस जिले में 15 बांध छलके, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan Monsoon: सवाईमाधोपुर। इस बार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में मानसून मेहरबान रहा। झमाझम बारिश से जिले के सभी बांध लगभग छलक गए हैं। इससे क्षेत्र के किसान खुश नजर आ रहे हैं। बांधों के भरने के बाद अब किसानों को रबी की सिंचाई के दौरान पानी की किल्लत से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। वहीं जिले की बारिश का औसत भी पार हो गया है।