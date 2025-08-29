Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

मानसून की मेहरबानी: राजस्थान के इस जिले में 15 बांध छलके, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan Monsoon 2025: इस बार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में मानसून मेहरबान रहा। झमाझम बारिश से जिले के सभी बांध लगभग छलक गए हैं।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 29, 2025

dheel-dam
ढील बांध पर चली चादर। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Monsoon: सवाईमाधोपुर। इस बार राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में मानसून मेहरबान रहा। झमाझम बारिश से जिले के सभी बांध लगभग छलक गए हैं। इससे क्षेत्र के किसान खुश नजर आ रहे हैं। बांधों के भरने के बाद अब किसानों को रबी की सिंचाई के दौरान पानी की किल्लत से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। वहीं जिले की बारिश का औसत भी पार हो गया है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अधीन 15 बांध छलक चुके हैं, जबकि तीन बांधों में पानी की आवक जारी है। जिले के सभी बांध अपनी क्षमता के मुताबिक पूरी तरह भर गए हैं। इनके भर जाने से जिले में लोगों को पीने के पानी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट
जयपुर
Rajasthan-Weather-Update-3

तीन बांधों पर भी जल्द चलेगी चादर

वैसे तो जिले 15 बांध लबालब भरकर चादर चल चुकी है और शेष तीन बांध भी लगभग भरने को आतुर है। जिले में बामनवास में मोरासागर बांध 1 फीट दो इंच, भूलनवाला बांध तीन इंच खाली है। वहीं नागतलाई की भराव क्षमता सात फीट है, जबकि वह सात फीट भर गया है। ऐसे में इस बांध की चादर चलने वाली है।

मानसरोवर बांध पर एक फीट से अधिक चली चादर

जिले में मानसरोवर बांध की सबसे अधिक भराव क्षमता है। इस बांध की भराव क्षमता 31 फीट है। वर्तमान में बांध में 31 फीट पूरा भरकर एक फीट एक इंच की चादर चल रही है। वहीं देवपुरा बांध की भराव क्षमता 24 फीट है, जबकि वर्तमान में बांध में 24 फीट दो इंच की चादर चल रही है।

जिले के बांधों पर एक नजर

बांध भराव क्षमता पानी(फीट)

बांधभराव क्षमता (फीट)पानी (फीट)
ढील1617.6
मानसरोवर3131.1
गिलाई सागर2020.2
सूरवाल1515.8
देवपुरा2424.2
भगवतगढ़88.2
पांचोलास12.2512.28
मुई67.3
नागोलाव1010.1
मोरा सागर18.517.3
नागतलाई77
चंदापुरा66.6
मोतीसागर77.8
बनियावाला56.5
गण्डाल910.9
नयातालाब लिवाली5.505.7
भूलनवाला8.308
आकोदिया1010.6

इनका कहना है

बारिश के बाद जिले में 15 बांधों पर चादर चल रही है। तीन बांध भी लबालब भरने वाले है। बांध भरने से रबी फसलों में किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी नहीं होगी।
-मुनेश कुमार मीना, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Flood: सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ ‘पूड़ी-सब्जी’, बाढ़ में बर्बाद हुए गांव वालों का दर्द नहीं हो रहा कम
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur Flood

संबंधित विषय:

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

Updated on:

29 Aug 2025 02:15 pm

Published on:

29 Aug 2025 02:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / मानसून की मेहरबानी: राजस्थान के इस जिले में 15 बांध छलके, किसानों के खिले चेहरे

