VIDEO: उत्तराखंड में फंसे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, किरोड़ीलाल मीणा ने लिया संज्ञान; मदद का दिया भरोसा

बताते चलें कि हाल ही में उत्तराखंड में त्रासदी के कई वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में बद्रीनाथ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की गंभीर स्थिति नजर आ रही है, जिसमें पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही थी। एक यात्री द्वारा बनाए गए इस वीडियो में दिखा कि जैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस भूस्खलन के कारण सड़क पर हजारों टन मलबा जमा हो गया, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया।