9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: चमोली में 3 दिनों तक फंसे रहे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, सुरक्षित निकालने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

गरुड़ गांव चमोली के पास ज्यादा बारिश होने व पहाड़ खिसकने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। इससे सभी यात्री वहां फंस गए।

सवाई माधोपुर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

Sawai Madhopur
चमोली में फंसे यात्री। फोटो- पत्रिका

केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा पर गए सवाई माधोपुर जिले के 210 श्रद्धालु गरुड़ गांव (चमोली) के पास अतिवृष्टि से मार्ग अवरुद्ध होने से 3 दिनों तक फंसे रहे। इनकी मदद के लिए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने श्रद्धालुओं और संबंधित अधिकारियों से बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाकर इन्हें सुरक्षित वहां से निकलवाया।

किरोड़ी मीणा ने की पहल

जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर के यात्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे। वहां गरुड़ गांव चमोली के पास ज्यादा बारिश होने व पहाड़ खिसकने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। इससे सभी यात्री वहां फंस गए। सूचना मिलते ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने यात्रियों से बात की। साथ ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा मे तैनात आईटीबीपी कमांडेड धर्मेंद्र से बात की। साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी यात्रियों को सवाईमाधोपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फरारी काट रहा था उज्जैन महाकाल मंदिर के महंत को धमकी देने वाला, पुलिस ने डेढ़ साल बाद ऐसे दबोचा
सवाई माधोपुर
Ujjain-Mahakal-temple-Mahant-Threat

यह वीडियो भी देखें

सभी यात्री सुरक्षित

बता दें कि सवाई माधोपुर से 7 बसों में ये तीर्थयात्री चमोली के गरुड़ गांव गए थे। करीब 50 यात्री खंडार से बाकी गंगापुर और सवाई माधोपुर से हैं। इनका बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने का भी प्लान था। यात्रियों के परिजनों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वे अब हरिद्वार रवाना हो गए और जल्द सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur: संत ने ही मंदिर से चुराए सवा तीन किलो चांदी के मुकुट-छत्र, पहाड़ी पर आश्रम में जाकर छिपा
सवाई माधोपुर
Sawai-Madhopur-Crime-News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 07:22 pm

Published on:

09 Aug 2025 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: चमोली में 3 दिनों तक फंसे रहे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, सुरक्षित निकालने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.