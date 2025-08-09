Sawai Madhopur: चमोली में 3 दिनों तक फंसे रहे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, सुरक्षित निकालने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर के यात्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे। वहां गरुड़ गांव चमोली के पास ज्यादा बारिश होने व पहाड़ खिसकने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। इससे सभी यात्री वहां फंस गए। सूचना मिलते ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने यात्रियों से बात की। साथ ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा मे तैनात आईटीबीपी कमांडेड धर्मेंद्र से बात की। साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी यात्रियों को सवाईमाधोपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया।