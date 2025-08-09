Sawai Madhopur: चमोली में 3 दिनों तक फंसे रहे सवाई माधोपुर के 210 यात्री, सुरक्षित निकालने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

केदारनाथ-बद्रीनाथ की यात्रा पर गए सवाई माधोपुर जिले के 210 श्रद्धालु गरुड़ गांव (चमोली) के पास अतिवृष्टि से मार्ग अवरुद्ध होने से 3 दिनों तक फंसे रहे। इनकी मदद के लिए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने श्रद्धालुओं और संबंधित अधिकारियों से बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाकर इन्हें सुरक्षित वहां से निकलवाया।
जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर के यात्री बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे। वहां गरुड़ गांव चमोली के पास ज्यादा बारिश होने व पहाड़ खिसकने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। इससे सभी यात्री वहां फंस गए। सूचना मिलते ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने यात्रियों से बात की। साथ ही स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा मे तैनात आईटीबीपी कमांडेड धर्मेंद्र से बात की। साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद सभी यात्रियों को सवाईमाधोपुर के लिए बस से रवाना कर दिया गया।
बता दें कि सवाई माधोपुर से 7 बसों में ये तीर्थयात्री चमोली के गरुड़ गांव गए थे। करीब 50 यात्री खंडार से बाकी गंगापुर और सवाई माधोपुर से हैं। इनका बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाने का भी प्लान था। यात्रियों के परिजनों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वे अब हरिद्वार रवाना हो गए और जल्द सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे।