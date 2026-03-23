Gas Crisis: सवाईमाधोपुर में 26 दिन का नियम बना परेशानी, लोग महंगे दाम पर कोयला खरीदने को मजबूर

सवाईमाधोपुर। ईरान, इजराइल और अमरीका के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हालांकि ईरान ने हार्मुज स्टेट के समुद्री मार्ग से भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। इसके चलते देश में घरेलू गैस की किल्लत बढ़ गई है।