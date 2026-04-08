राजस्थान: महिला को बहला-फुसलाकर मथुरा से लाया, बलात्कार के बाद एसिड अटैक; अब आरोपी को आजीवन कारावास

गंगापुरसिटी। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ने एक ऐतिहासिक फैसले में इन्द्रजीत सिंह उर्फ काके पुत्र भगतसिंह निवासी सिंधी कॉलोनी को दुष्कर्म व एसिड हमले जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक संख्या 2 घनश्याम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 326 ए के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, धारा 343 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।