6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

अप्रेल में टूरिस्ट का पसंदीदा स्पॉट बना रणथम्भौर, शुल्क बढ़ने के बाद भी बुुकिंग फुल

Ranthambore National Park: इस माह भी रणथम्भौर में पर्यटकों की बंपर आवक रहेगी। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में अवकाश के दिनों में करंट बुकिंग में भी टिकट को लेकर मारामारी रहने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Akshita Deora

Apr 03, 2026

Ranthambore

रणथम्भौर पार्क भ्रमण पर जाते पर्यटक। पत्रिका फाइल फोटो

Ranthambore Booking Full: सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। टिकट दरों में बढ़ोतरी के बावजूद पर्यटकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। और इस माह भी रणथम्भौर में पर्यटकों की बंपर आवक रहेगी। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में अवकाश के दिनों में करंट बुकिंग में भी टिकट को लेकर मारामारी रहने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सूखा जंगल होने के कारण होती है अधिक साइटिंग

वनाधिकारियों ने बताया कि एक तो रणथम्भौर में प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व से अधिक बाघ बाघिन है और दूसरा यह कि रणथम्भौर ड्राई फोरेस्ट की श्रेणी में आता है। सूखा जंगल होने के कारण यहां अपेक्षाकृत अधिक साइटिंग होती है और इसी कारण यह पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।

आम तौर पर कम रहती है मार्च के बाद पर्यटकों की आवक

आम तौर पर रणथम्भौर में मार्च के बाद देशी विदेशी पर्यटकों की आवक अपेक्षाकृत कम हो जाती है। लेकिन इस बार अवकाश अधिक होने के कारण भी रणथम्भौर में अप्रेल माह में भी पर्यटकों की बम्पर आवक रहेगी।

इनका कहना है

रणथम्भौर में वर्तमान में एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हाे गई है और इसको देखते हुए इस माह भी पर्यटकों की अधिक आवक होने के आसार जताए जा रहे हैं।

संजीव शर्मा, उपवन सरक्षकं(पर्यटन), रणथम्भौर बाघ परियोजना

बाघों के दीदार कर रोमांचित हुए पर्यटक

रणथम्भौर में इन दिनों पार्क भ्रमण पर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को जमकर बाघ बाघिनों के दीदार हो रहे हैं। गुरुवार सुबह की पारी में पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों को रणथम्भौर के जोन तीन में टी-2511 ,टी-124 यानि रिद्धी और बाघ टी-2505 व टी-2506 के दीदार हुए। बाघों का स्वच्छंद विचरण देखकर पर्यटक राेमांचित हो उठे और उन्होंने इस नजारे को कैमरे में कैद किया।

ये भी पढ़ें

थाली पर युद्ध की मार: 500 रुपए तक महंगे हुए खाद्य तेल, सोयाबीन-सरसों और पाम ऑयल की कीमतों में उछाल
श्री गंगानगर
Iran-Israel conflict drives edible oil prices up by 300-500 rupess soybean mustard palm oil surge

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / अप्रेल में टूरिस्ट का पसंदीदा स्पॉट बना रणथम्भौर, शुल्क बढ़ने के बाद भी बुुकिंग फुल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranthambore: पानी के खतरनाक शिकारी मगरमच्छ को बाघिन ने उतारा मौत के घाट, रणथंभौर में दिखा रोमांचक नजारा

Ranthambore Tiger Reserve, Ranthambore tiger news, tigress Shakti T111, crocodile hunt rare, Ranthambore safari incident, tiger kills crocodile, wildlife rare sighting, Rajasthan wildlife news, tiger hunting behavior, jungle predator fight, Ranthambore zone 4, Jamun Deh area, wildlife tourism Rajasthan, tiger vs crocodile, safari tourists experience, wildlife viral news
सवाई माधोपुर

MSP Mustard Price: सरकारी खरीद केंद्रों पर सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए, फिर भी मंडी में बंपर आवक, जानें क्यों

Mandi News
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़, पैर-पीठ में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

अस्पताल में भर्ती घायल। 
सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: माता, पिता और बेटा, जब एक ही चिता पर जलीं तीन अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव, काल बनकर आया था पिकअप

Road accident, Rajasthan road accident, Sawaimadhopur road accident, bike pickup accident, bike pickup accident in Sawaimadhopur, bike pickup accident in Rajasthan, three killed in Sawaimadhopur, father, mother and son died
सवाई माधोपुर

राजस्थान के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में आज से महंगा हुआ बाघों का दीदार, देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए यह रहेंगी नई दरें

Ranthambore Safari Rates Hike Tigers to Cost More from Today Check New Gypsy and Canter Prices Here
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.