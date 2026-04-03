अप्रेल में टूरिस्ट का पसंदीदा स्पॉट बना रणथम्भौर, शुल्क बढ़ने के बाद भी बुुकिंग फुल

Ranthambore Booking Full: सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। टिकट दरों में बढ़ोतरी के बावजूद पर्यटकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। और इस माह भी रणथम्भौर में पर्यटकों की बंपर आवक रहेगी। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में अवकाश के दिनों में करंट बुकिंग में भी टिकट को लेकर मारामारी रहने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।