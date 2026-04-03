अप्रेल में टूरिस्ट का पसंदीदा स्पॉट बना रणथम्भौर, शुल्क बढ़ने के बाद भी बुुकिंग फुल

रणथम्भौर पार्क भ्रमण पर जाते पर्यटक। पत्रिका फाइल फोटो
Ranthambore Booking Full: सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। टिकट दरों में बढ़ोतरी के बावजूद पर्यटकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। और इस माह भी रणथम्भौर में पर्यटकों की बंपर आवक रहेगी। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। ऐसे में अवकाश के दिनों में करंट बुकिंग में भी टिकट को लेकर मारामारी रहने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
वनाधिकारियों ने बताया कि एक तो रणथम्भौर में प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व से अधिक बाघ बाघिन है और दूसरा यह कि रणथम्भौर ड्राई फोरेस्ट की श्रेणी में आता है। सूखा जंगल होने के कारण यहां अपेक्षाकृत अधिक साइटिंग होती है और इसी कारण यह पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।
आम तौर पर रणथम्भौर में मार्च के बाद देशी विदेशी पर्यटकों की आवक अपेक्षाकृत कम हो जाती है। लेकिन इस बार अवकाश अधिक होने के कारण भी रणथम्भौर में अप्रेल माह में भी पर्यटकों की बम्पर आवक रहेगी।
रणथम्भौर में वर्तमान में एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हाे गई है और इसको देखते हुए इस माह भी पर्यटकों की अधिक आवक होने के आसार जताए जा रहे हैं।
संजीव शर्मा, उपवन सरक्षकं(पर्यटन), रणथम्भौर बाघ परियोजना
रणथम्भौर में इन दिनों पार्क भ्रमण पर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को जमकर बाघ बाघिनों के दीदार हो रहे हैं। गुरुवार सुबह की पारी में पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों को रणथम्भौर के जोन तीन में टी-2511 ,टी-124 यानि रिद्धी और बाघ टी-2505 व टी-2506 के दीदार हुए। बाघों का स्वच्छंद विचरण देखकर पर्यटक राेमांचित हो उठे और उन्होंने इस नजारे को कैमरे में कैद किया।
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