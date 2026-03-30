Lemon Price: अनार-अंगूर से भी महंगा बिक रहा नींबू, 15 दिन में 3 गुना तक उछले दाम

बजरिया सब्जी मण्डी में फल विक्रेता लखन ने बताया कि इन दिनों सेब, अंगूर व अनार से भी महंगा नींबू बिक रहा है। इन दिनों अंगूर 100 रुपए किलो, अनार 160 व नारंगी 100 रुपए प्रति किलो बिक रहे है जबकि नींबू के खुदरा भाव 200 रुपए किलो हो गए है। नींबू के दाम बढ़ने से अब हो घरों के अलावा होटल व ढाबों से भी गायब हो गया है। स्थिति ये है कि घर, होटल व ढाबों पर भी सलाद से नींबू (जायका) कम हो गया है। होटल व ढाबा संचालक भी सलाद में नींबू का इस्तेमाल कम ही कर रहे है। वहीं गन्ने के रस, शिंकजी व सब्जियों में भी नींबू का उपयोग कम मात्रा में कर रहे है।