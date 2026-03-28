Rajasthan Accident: हादसे में 2 दोस्तों की मौत, गांव में मचा कोहराम; घराें में नहीं जले चूल्हे

दूसरा मामला बौंली–भैडौला मार्ग पर सामने आया, जहां एक नाबालिग किशोर तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। संकरी सड़क पर उसकी लापरवाही से गुजर रही लड़कियां बाल-बाल बचीं। जब स्थानीय लोगों ने उसे रोका, तो उसका कहना था कि मेरी बाइक है,ऐसे ही चलाऊंगा। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो सड़क हादसों में वृद्धि होना तय है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाई स्पीड वाहनों पर निगरानी, नाबालिग चालकों पर रोक, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की जब्ती और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग को प्राथमिकता दी जाए। अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न सौंपें और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें।