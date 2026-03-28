28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: हादसे में 2 दोस्तों की मौत, गांव में मचा कोहराम; घराें में नहीं जले चूल्हे

सवाईमाधोपुर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों दोस्त शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Mar 28, 2026

Sawai Madhopur accident-1

हादसे में दो दोस्तों की मौत व क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। जिले में अलीगढ़ थाना क्षेत्र के चापोला के पास एक कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अलीगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जानकारी के अनुसार दोनों दोस्त बाइक पर सवाई माधोपुर से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे।

रात्रि करीब 12 बजे सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ओमप्रकाश (22) पुत्र बालूराम गुर्जर और देशराज (27) पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी कुमाहरिया की मौत हो गई। कार सवार घायल अवस्था में मौके से इधर-उधर हो गए।

सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी मौके पर पहुंचीं और पुलिसकर्मियों की सहायता से साक्ष्य जुटाए। शुक्रवार सुबह दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने पर मामला दर्ज किया जाएगा।

शव गांव पहुंचे तो मचा कोहराम

हादसे की खबर गांव पहुंचते ही शोक की लहर फैल गई। सुबह किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। जैसे ही दोनों युवकों के शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। एक ही श्मशान घाट में दोनों का एक ही साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान हर किसी की आंखों से आंखू छलक पड़े। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों युवक हमेशा साथ रहते थे और अब साथ ही चले गए।

बेकाबू रफ्तार बनी खतरा, दो हादसे टले

इधर, बौंली उपखंड क्षेत्र में हाई स्पीड वाहनों और नाबालिग चालकों की बढ़ती संख्या सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। शुक्रवार को सामने आए दो मामलों ने संभावित बड़े हादसों की चेतावनी दे दी। पहला मामला भाड़ौती–बौंली मार्ग पर सामने आया, जहां बौंली से करीब 2 किमी पहले एक तेज रफ्तार डंपर ने लगभग 55–60 किमी घंटा की गति से दौड़ते हुए बड़ा हादसा होते-होते टाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर की आगे की नंबर प्लेट गायब थी और पीछे की प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी, जो नियमों की खुली अनदेखी को दर्शाता है।

दूसरा मामला बौंली–भैडौला मार्ग पर सामने आया, जहां एक नाबालिग किशोर तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। संकरी सड़क पर उसकी लापरवाही से गुजर रही लड़कियां बाल-बाल बचीं। जब स्थानीय लोगों ने उसे रोका, तो उसका कहना था कि मेरी बाइक है,ऐसे ही चलाऊंगा। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई, तो सड़क हादसों में वृद्धि होना तय है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाई स्पीड वाहनों पर निगरानी, नाबालिग चालकों पर रोक, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की जब्ती और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग को प्राथमिकता दी जाए। अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न सौंपें और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करें।

ये भी पढ़ें

Amrit Bharat Train: राजस्थान सहित 4 राज्यों के लिए खुशखबरी, यह ट्रेन हुई रेगुलर; रेलवे ने जारी किए आदेश
कोटा
Amrit Bharat Train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 03:02 pm

Published on:

28 Mar 2026 03:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Accident: हादसे में 2 दोस्तों की मौत, गांव में मचा कोहराम; घराें में नहीं जले चूल्हे

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बाघों की नगरी में अटका हवाई पट्टी विस्तार, 3,465 लाख का प्रस्ताव 2 साल से लंबित, आखिर कब मिलेगी मंजूरी?

Sawai Madhopur Airstrip Expansion
सवाई माधोपुर

त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर ‘मलंग’ का जलवा, दो घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ, पर्यटकों को मिला रोमांचक दीदार

tiger malang
सवाई माधोपुर

राजस्थान के रणथंभौर में विदेशी महिला पर्यटक की मौत, होटल में डिनर के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत

Sawai Madhopur Ireland Tourist Maryam Francis Dies After Illness Post Dinner at Ranthambore Tiger Reserve Hotel
सवाई माधोपुर

राजस्थान: 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर हादसा, खड़े ट्रक से टकराते ही आग का गोला बना वाहन, जिंदा जल गया चालक

Truck Hits Parked Vehicle on Sawai Madhopur Expressway Driver Burnt Alive Fire Incidents Reported in Behror Ajmer
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: जंगल से बाहर निकलकर गांव में आया बाघ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

tiger
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.