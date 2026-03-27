राजस्थान: 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर हादसा, खड़े ट्रक से टकराते ही आग का गोला बना वाहन, जिंदा जल गया चालक

अजमेर जिले में बिजयनगर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर गुरुवार को कंटेनर की केबिन में आग लग गई, जिससे केबिन जल गया। चालक ने कूदकर जान बचाई। कंटेनर परचून का सामान लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। सथाना के पास पहुंचते ही केबिन में आग भड़क गई। कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया।