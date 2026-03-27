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सवाई माधोपुर

राजस्थान: 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर हादसा, खड़े ट्रक से टकराते ही आग का गोला बना वाहन, जिंदा जल गया चालक

Sawai Madhopur Truck Accident: राजस्थान के सवाईमाधोपुर में एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मारने पर आग लग गई, चालक जिंदा जल गया। वहीं, बहरोड़ में कंटेनर बिजली लाइन से टकराकर जला और अजमेर में केबिन में आग लगी।

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सवाई माधोपुर

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Arvind Rao

Mar 27, 2026

Truck Hits Parked Vehicle on Sawai Madhopur Expressway Driver Burnt Alive Fire Incidents Reported in Behror Ajmer

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, कहीं जिंदा जला ट्रक चालक, तो कहीं 11KV लाइन की चपेट में आए वाहन (फोटो- पत्रिका)

Truck Driver Burnt Alive in Sawai Madhopur Accident: सवाईमाधोपुर जिले से गुजर रहे 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। खिजूरी गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आए दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि खड़ा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही देर में पूरा वाहन जलकर खाक हो गया।

राहगीरों में दहशत

पुलिस के अनुसार, हादसे में ट्रक चालक अकरम (30) पुत्र इलियास निवासी मुरादावास (तिजारा) आग में बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई।

सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मी

इस दौरान एक्सप्रेस-वे पर वाहनों को रोक दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चालक की जान जा चुकी थी।

ट्रक में पीछे से मारी टक्कर

पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर लगने के कारण हादसा हुआ। घटना के बाद मृतक के गांव में शोक की लहर है।

11 केवी विद्युत लाइन छूने से कंटेनर जला, सामान हुआ राख

बहरोड़-कोटपूतली जिले के बहरोड़ क्षेत्र के गांव शेरपुर में बुधवार रात कंटेनर का ऊपरी हिस्सा बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे उसमें करंट दौडने से आग लग गई। आग कंटेनर में भरे गाड़ियों के पार्ट्स जलकर राख हो गए।

गोकुलपुर की तरफ से कंटेनर गांव में घुसा, लेकिन आगे चौड़ा रास्ता नहीं होने के कारण चालक कंटेनर को वापस ले रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। करंट दौड़ने से चालक ने कूदकर जान बचाई। जबकि परिचालक घायल हो गया।

कंटेनर में आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

अजमेर जिले में बिजयनगर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर गुरुवार को कंटेनर की केबिन में आग लग गई, जिससे केबिन जल गया। चालक ने कूदकर जान बचाई। कंटेनर परचून का सामान लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। सथाना के पास पहुंचते ही केबिन में आग भड़क गई। कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया।

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Published on:

27 Mar 2026 08:24 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान: 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर हादसा, खड़े ट्रक से टकराते ही आग का गोला बना वाहन, जिंदा जल गया चालक

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