Rajasthan: बाघों की नगरी में अटका हवाई पट्टी विस्तार, 3,465 लाख का प्रस्ताव 2 साल से लंबित, आखिर कब मिलेगी मंजूरी?

हवाई पट्टी विस्तार अटकने से रणथंभौर आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हवाई पट्टी विस्तार के लिए 3,465 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया था। यदि बजट स्वीकृत हो जाता तो रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ ही अन्य सुविधाओं में भी सुधार होता। लेकिन अनुमति और बजट जारी न होने से योजना ठप पड़ी है।