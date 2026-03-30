Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 10 मीटर चौड़ी होगी सड़क, 67.69 करोड़ होंगे खर्च; जाम से मिलेगी राहत

ग्रामीणों की ओर से कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद मई जून 2025 में पुनः काम शुरू किया गया। जिसमे आधे रास्ते में गिट्टी व मिट्टी डालकर तथा दो स्थानों पर सीमेंटेड कार्य कर अधूरा छोड़ दिया गया। गिट्टी के ढेर पड़े होने से मार्ग अवरूद्ध के चलते आवागमन भी बाधित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क मार्ग पर जगह-जगह अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को सूचित करने के बावजूद पिछले 6 माह से सड़क मार्ग पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चांदनहोली निवासी अशोक जारेड़ा ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को ज्ञापन भिजवाकर मांग की है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।