Sawaimadhopur: बेटी ने पूरी की पिता की आखिरी इच्छा तो भर आई सबकी आंखें, ब्रेन कैंसर से निधन के बाद दी मुखाग्नि

Daughter Perform Last Rites Ritual Of Father: बाल मंदिर कॉलोनी में गुरुवार को ठाकुर मोहन सिंह राजावत की अंतिम यात्रा ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। यह यात्रा सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि परंपराओं को चुनौती देने और समाज में नई सोच को जन्म देने वाला क्षण बन गई। जब अर्थी उठी, तो सबसे आगे बढ़ीं उनकी बेटी बृजेश कंवर। आंसुओं से भरी आंखें, लेकिन कदमों में दृढ़ता। बृजेश ने वही किया जो उनके पिता जीवनभर कहते रहे थे कि 'मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है।'