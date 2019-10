सड़क पर 10-10 के नोट बिखेर विकास अधिकारी को दिया झांसा, कार से बदमाश ले उड़े 4 लाख रूपए

बदमाशों ने चोरी की सनसनीखेज वारदात ( Four lakh theft from car ) को अंजाम दिया। बजरिया में गणेश मंदिर के पास दौसा बस स्टैण्ड पर भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी को झांसा देकर बदमाशों ने सड़क पर नोट बिखेरे और कार से चार लाख रुपए के नोट ( Four lakh rupees stolen from car ) ले उड़े। सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस ( Sawai Madhopur police ) व शहर पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे