VIDEO: बनास नदी के बीच फंसी 40 श्रद्धालुओं की बस, कोमल ने सुनाई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी, देखें वीडियो

बस यात्री कोमल ने बताया कि जैसे-जैसे बस आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे पानी का स्तर भी बढ़ता गया। कुछ ही देर में बस बनास नदी के बीचों-बीच रुक गई। बस आगे बढ़ नहीं पा रही थी और न ही पीछे लौट सकती थी। इस दौरान बस के अंदर पानी घुसने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया।