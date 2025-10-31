Patrika LogoSwitch to English

VIDEO: बनास नदी के बीच फंसी 40 श्रद्धालुओं की बस, कोमल ने सुनाई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी, देखें वीडियो

बस यात्री कोमल ने बताया कि जैसे-जैसे बस आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे पानी का स्तर भी बढ़ता गया। कुछ ही देर में बस बनास नदी के बीचों-बीच रुक गई...

less than 1 minute read
सवाई माधोपुर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Bus Stuck In Banas River: चौथ का बरवाड़ा–शिवाड़ मार्ग पर गुरुवार शाम बनास नदी की डिडायच रपट पर बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव के बावजूद चालक ने बस को नदी पार कराने की कोशिश की जिससे चित्तौड़ा गांव के करीब 40 श्रद्धालु बीच धारा में फंस गए।

बस में पानी घुसने के साथ यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर, लोडर व डंपर की मदद से राहत कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

कोमल ने बताई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी

बस यात्री कोमल ने बताया कि जैसे-जैसे बस आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे पानी का स्तर भी बढ़ता गया। कुछ ही देर में बस बनास नदी के बीचों-बीच रुक गई। बस आगे बढ़ नहीं पा रही थी और न ही पीछे लौट सकती थी। इस दौरान बस के अंदर पानी घुसने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया।

बस में मौजूद छोटे-छोटे बच्चे डर के मारे जोर-जोर से रोने लगे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने निजी संसाधनों की मदद से बस की खिड़कियों के रास्ते यात्रियों को बाहर निकालने में सफलता पाई। यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए।

देखें वीडियो :-

कीचड़ में फंसी

पानी का बहाव अधिक नहीं था। कीचड होने के चलते बस फंस गई थी। सभी यात्रियों को ग्रामीणों की सहायता से सुरक्षित निकाल लिया गया है।
कानाराम, जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर

Updated on:

31 Oct 2025 09:42 am

Published on:

31 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / VIDEO: बनास नदी के बीच फंसी 40 श्रद्धालुओं की बस, कोमल ने सुनाई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी, देखें वीडियो

