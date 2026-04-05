MSP Mustard Price: सरकारी खरीद केंद्रों पर सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपए, फिर भी मंडी में बंपर आवक, जानें क्यों

किसानों को मंडी में न केवल ऊंचे भाव मिल रहे हैं, बल्कि भुगतान भी तुरंत हो जाता है, जबकि सरकारी खरीद केंद्रों पर प्रक्रिया धीमी है और भुगतान में देरी होती है। यही कारण है कि किसान अपनी उपज एमएसपी पर देने के बजाय मंडी में बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) ने 25 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना व सरसों की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगातर खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ऐसे में बीते करीब 14 दिन में कम ही किसान खरीद केन्द्रों पर पहुंचे है।