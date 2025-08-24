Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में JCB पर सवार होकर ‘बाबा’ ने खुद संभाला मोर्चा, राहत कार्य में जुटे आपदा मंत्री

आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों को निर्देशित किया।

सवाई माधोपुर

Lokendra Sainger

Aug 24, 2025

sawai madhopur news
Photo- Patrika Network

Flood in SawaiMadhopur: सवाई माधोपुर जिले के जडावता गांव सहित आस-पास के क्षेत्रों में लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से जलभराव और कटाव से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल रविवार को स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों को निर्देशित किया।

डॉ. किरोड़ी लाल के साथ जिला कलक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा, उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह, तहसीलदार मदनलाल मीणा, आर्मी की रैपिड 18 डिवीजन के मेजर तूफेल मोहम्मद और मेजर अभिनव राय, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने रविवार को गांव में कटाव और जलभराव से प्रभावित घरों एवं मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा लिया। पानी की धारा को डायवर्ट करने के लिए प्रशासन और सेना ने संयुक्त रूप से विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर खड़े रहकर नहर के अवरोध को हटवाया तथा पानी की धारा को अलग-अलग दिशाओं में मोड़कर निकासी सुनिश्चित करवाई।

उन्होंने मकानों को गिरने से बचाने के लिए एलएनटी मशीन से जल के लिए अस्थायी मार्ग बनाकर पानी का बहाव मोड़ा गया और कटाव को नियंत्रित किया गया है। जिससे प्रभावित मकान एवं स्कूल को सुरक्षित बचाया जा सकेगा।

जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता अरुण शर्मा द्वारा मौके पर रहकर जडावता नहर से गांव में जा रहे पानी को रोकने के लिए रेत, मिट्टी के कट्टे भरकर लगातार लगाए जा रहे हैं। ताकि गांव में आ रहे पानी के बहाव को कम किया जा सके।

स्थानीय निवासियों, विशेषकर जडावता और कोशाली गांव के ग्रामीणों को समझाइश देकर सहयोग लिया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं।

24 Aug 2025 10:03 pm

Rajasthan: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में JCB पर सवार होकर 'बाबा' ने खुद संभाला मोर्चा, राहत कार्य में जुटे आपदा मंत्री

