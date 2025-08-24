Rajasthan: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में JCB पर सवार होकर ‘बाबा’ ने खुद संभाला मोर्चा, राहत कार्य में जुटे आपदा मंत्री

आपदा प्रबंधन मंत्री ने रविवार को गांव में कटाव और जलभराव से प्रभावित घरों एवं मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा लिया। पानी की धारा को डायवर्ट करने के लिए प्रशासन और सेना ने संयुक्त रूप से विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने मौके पर खड़े रहकर नहर के अवरोध को हटवाया तथा पानी की धारा को अलग-अलग दिशाओं में मोड़कर निकासी सुनिश्चित करवाई।