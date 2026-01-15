राजस्थान के इस जिले को जल्द मिलेगी 13 नई रोडवेज बसों की सौगात, यात्रियों को मिलेगी राहत

फिलहाल सवाईमाधोपुर डिपो से 34 बसें संचालित हो रही हैं। नई 13 बसें जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। इससे यात्रियों को सीट के लिए हो रही खींचतान से राहत मिलेगी और नियमित सफर करने वालों को भी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से बसों की कमी के कारण यात्रियों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता था। अब रोडवेज की क्षमता बढ़ने से लोगों को समय पर गंतव्य तक पहुंचना आसान होगा।