जवानी की दहलीज पर बाघिन रिद्धि की संतानें, रणथम्भौर में टेरेटरी को लेकर दिखा संघर्ष, देखें वीडियो

वन अधिकारियों के अनुसार, वाइल्ड लाइफ में जब शावक युवा हो जाते हैं, तो वे अपनी मां से अलग होकर जंगल में अपनी स्वतंत्र टेरेटरी बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर मां-बेटी के बीच ही पहला संघर्ष होता है। अधिकतर मामलों में मां को ही अपना पुराना इलाका छोड़ना पड़ता है। रणथम्भौर में रिदि्ध की संतानों के युवा होने के साथ ही अब जंगल में टेरेटरी को लेकर संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं।