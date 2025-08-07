कुबेरेश्वर धाम में ये क्या हो रहा है? तीसरे दिन भी श्रद्धालु की मौत, अब तक 6 की गई जान

कावड़ यात्रा से सीहोर समेत इंदौर-भोपाल स्टेट हाईवे पर लंबा जाम लगा। प्रशासन ने जो डायवर्सन मार्ग बनाए थे, वह भी 18 किमी तक 20 घंटे से जाम है। क्रिसेंट चौराहे से लेकर भाऊखेड़ी, अमलाहा तक गाड़ियां मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक रेंगती रही। एक-एक गाड़ी को निकालने में 4-5 घंटे लग गए। सीहोर में सीवन नदी चौराहे से चौया चौपाल और कुबेरेश्वर धाम तक १२ किमी में कांवड़ यात्रा निकल रही है। आलम यह हैकि सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है। लोग घरों में मानो कैद हो गए हैं। हाईवे पर करीब 3500 वाहन फंसे हैं। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल रहा है।