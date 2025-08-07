‘कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बैन हो’, मानवाधिकार आयोग के बाद कांग्रेस-भाजपा ने भी खोला मोर्चा

Kubereshwar Dham Rudraksha Distribution :मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कराए जा रहे रुद्राक्ष महोत्सव में भगदड़ के बाद घायल हुए श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भगदड़ के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई थी। जबकि, कई घायल हुए थे। खास बात ये है कि, भगदड़ के दो दिन बाद भी यहां घायलों के मरने का सिलसिला जारी है। अबतक 9 की मौत हो चुकी है। इसी बीच मानव अधिकार आयोग ने महोत्सव पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। वहीं, अब इस मामले में विपक्षी दल कांग्रेस के साथ-साथ सत्ताधारी दल भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है।