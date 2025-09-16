Patrika LogoSwitch to English

सीहोर

बैंक मैनेजर के घर से 30 लाख की चोरी, कैश और जेवर ले उड़े चोर

MP News: मध्यप्रदेश के सिहोर जिले के पॉश कॉलोनी क्रीसेंट रेसीडेंसी में एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर के सूने मकान से 30 लाख रुपए चोरी हो गई। चोर 10 लाख नकद और 20 लाख के जेवरात ले गए।

सीहोर

Avantika Pandey

Sep 16, 2025

sehore news
sehore news (फोटो सोर्स : Sehore Police Facebook)

MP News:मध्यप्रदेश के सिहोर जिले के पॉश कॉलोनी क्रीसेंट रेसीडेंसी में एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर के सूने मकान से 30 लाख रुपए चोरी हो गई। चोर 10 लाख नकद और 20 लाख के जेवरात ले गए। मैनेजर परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए थे। फिलहाल पुलिस कॉलोनी में काम कर रहे मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर रही है।

नजारा देख पैरों तले से जमीन खिसक गई

शहर के इछावर रोड स्थित क्रीसेंट रेसीडेंसी कॉलोनी के बंगला नंबर सी-42 निवासी संजीव श्रीवास्तव बीते कई महीने से निवासरत हैं। श्रीवास्तव 12 सितंबर को रिश्तेदार के यहां गैरतगंज गए थे। रविवार रात लौटे तो किचन की लाइट चालू दिखी। गेट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो नजारा देख पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा और अंदर अलमारी का ताला टूटा मिला, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

पुलिस जांच में जुटी

श्रीवास्तव के अनुसार अलमारी में रखे 10 लाख नकद और करीब 20 लाख के जेवरात चोरी हो गए। घर की दराज से भगवान के आभूषण भी गायब थे। पुलिस कॉलोनी में काम कर रहे मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी मामले की जांच जारी है।

मकान खरीदने रखे थे 10 लाख रुपए

फरियादी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि वह भोपाल की एक कॉलोनी में मकान खरीदने वाले थे। इसके लिए उनके पिता ने 10 लाख रुपए दिए थे। श्राद्ध पक्ष के कारण उन्होंने यह पैसे अलमारी में रख दिए थे, रविवार को वह भोपाल में कॉलोनाइजर से बुकिंग की बात कर के ही लौटे थे, इधर उनके घर में चोरी हो गई।

Published on:

16 Sept 2025 12:45 pm

