बैंक मैनेजर के घर से 30 लाख की चोरी, कैश और जेवर ले उड़े चोर

शहर के इछावर रोड स्थित क्रीसेंट रेसीडेंसी कॉलोनी के बंगला नंबर सी-42 निवासी संजीव श्रीवास्तव बीते कई महीने से निवासरत हैं। श्रीवास्तव 12 सितंबर को रिश्तेदार के यहां गैरतगंज गए थे। रविवार रात लौटे तो किचन की लाइट चालू दिखी। गेट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो नजारा देख पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा और अंदर अलमारी का ताला टूटा मिला, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।