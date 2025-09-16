बैंक मैनेजर के घर से 30 लाख की चोरी, कैश और जेवर ले उड़े चोर

MP News:मध्यप्रदेश के सिहोर जिले के पॉश कॉलोनी क्रीसेंट रेसीडेंसी में एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैनेजर के सूने मकान से 30 लाख रुपए चोरी हो गई। चोर 10 लाख नकद और 20 लाख के जेवरात ले गए। मैनेजर परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए थे। फिलहाल पुलिस कॉलोनी में काम कर रहे मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर रही है।
शहर के इछावर रोड स्थित क्रीसेंट रेसीडेंसी कॉलोनी के बंगला नंबर सी-42 निवासी संजीव श्रीवास्तव बीते कई महीने से निवासरत हैं। श्रीवास्तव 12 सितंबर को रिश्तेदार के यहां गैरतगंज गए थे। रविवार रात लौटे तो किचन की लाइट चालू दिखी। गेट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो नजारा देख पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा और अंदर अलमारी का ताला टूटा मिला, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
श्रीवास्तव के अनुसार अलमारी में रखे 10 लाख नकद और करीब 20 लाख के जेवरात चोरी हो गए। घर की दराज से भगवान के आभूषण भी गायब थे। पुलिस कॉलोनी में काम कर रहे मजदूरों व सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी मामले की जांच जारी है।
फरियादी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि वह भोपाल की एक कॉलोनी में मकान खरीदने वाले थे। इसके लिए उनके पिता ने 10 लाख रुपए दिए थे। श्राद्ध पक्ष के कारण उन्होंने यह पैसे अलमारी में रख दिए थे, रविवार को वह भोपाल में कॉलोनाइजर से बुकिंग की बात कर के ही लौटे थे, इधर उनके घर में चोरी हो गई।