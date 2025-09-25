एमपी के डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, 2 हजार डॉक्टरों की होगी भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सीहोर जिले के बिलकिसगंज सीएचसी स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि 2 हजार डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।



दरअसल, इस शिविर का आयोजना पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरु हुए सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया। जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी शामिल है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रक्तदान कार्यक्रम का निरीक्षण किया।



डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है। इन शिविरों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया, सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच एवं उपचार की व्यवस्था की गई है।