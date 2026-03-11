वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान हनुमान मंदिर परिसर में बना चिकन-मटन, मेकर्स पर भड़के लोग

Fauji Web Series: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर नगर में वेब सीरीज 'फौजी' की शूटिंग चल रही है। मिल्म मेकर टीम बस स्टैंड के पास एक हनुमान मंदिर परिसर में रुकी है। सोमवार को मंदिर परिसर में फिल्म मेकर टीम की ओर से मांसाहारी भोजन बनाया गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म मेकर टीम पिछले तीन दिन से मंदिर परिसर में रुकी हुई है। हनुमान मंदिर परिसर में मांसाहारी भोजन बनाने का पता चलते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंच गए। शूटिंग टीम को भोजन में अंडा और मांस परोसा जा रहा है, जिसे देखकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। (MP News)