शेरपुर में गूंजेगी पीएम मोदी की आवाज, किसानों के साथ हो सकता है ‘सीधा संवाद’

राजधानी से लगे सीहोर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सुगबुगाहट से प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और मंच व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। एसडीएम तन्मय वर्मा ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी का दौरा संभावित है, लेकिन अभी कार्यक्रम की तिथि तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए तीन आईएएस अधिकारियों की टीम ने सीहोर का दौरा भी किया है। इस टीम ने तीन स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें शेरपुर मैदान, सोया चौपाल और आरएके कृषि कॉलेज शामिल है। इन स्थानों पर टीम ने सुरक्षा और पहुंच सुविधा को ध्यान में रखते हुए समीक्षा भी की।