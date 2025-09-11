शेरपुर में गूंजेगी पीएम मोदी की आवाज, किसानों के साथ हो सकता है ‘सीधा संवाद’

pm narendra modi news: क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अक्टूबर माह में भी मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अगले माह 12 से 15 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी को एक बार फिर एमपी लाने की तैयारी की जा रही है। यदि पीएम का कार्यक्रम फाइनल हो गया तो वे सीहोर जिले में होने वाले चार दिवसीय किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने आ सकते हैं। इससे पहले 17 सितंबर को पीएम मोदी एमपी के धार जिले के बदनावर में आ रहे हैं।
राजधानी से लगे सीहोर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सुगबुगाहट से प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और मंच व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। एसडीएम तन्मय वर्मा ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी का दौरा संभावित है, लेकिन अभी कार्यक्रम की तिथि तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए तीन आईएएस अधिकारियों की टीम ने सीहोर का दौरा भी किया है। इस टीम ने तीन स्थानों का निरीक्षण किया। इनमें शेरपुर मैदान, सोया चौपाल और आरएके कृषि कॉलेज शामिल है। इन स्थानों पर टीम ने सुरक्षा और पहुंच सुविधा को ध्यान में रखते हुए समीक्षा भी की।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी 2016 को सीहोर जिले के शेरपुर मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में आए थे। इसी स्थान पर एक बार फिर पीएम मोदी को किसानों के बीच लाया जा सकता है। शेरपुर को किसान सम्मेलन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जा रहा है, क्योंकि यह इंदौर-भोपाल हाईवे से जुड़ा है और किसानों की भावनाओं से भी यह स्थान जुड़ा है। यहां विशाल मैदान है जहां बड़े स्तर का आयोजन हो सकता है और भीड़ प्रबंधन भी आसानी से हो सकता है।
किसानों की इच्छा है कि पीएम मोदी सीहोर जिले की शेरपुर चौपाल से सीधे संवाद करें। किसान चाहते हैं कि इस बार बीमा राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई योजनाओं पर अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रख सकें। किसानों को यह भी उम्मीद है कि पीएम मोदी सीहोर में कोई नई योजना का ऐलान कर सकते हैं।
इससे पहले, तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को धार जिले के बदनावर आएंगे। यहां ग्राम भैसोला में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान का शुभारंभ करेंगे, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे और देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस पार्क से एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख से अधिक अप्रत्यक्ष सहित कुल तीन लाख रोजगार अवसर बनने का दावा किया गया है।