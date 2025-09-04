MP को मिलेंगे 3 नए रेलवे ओवरब्रिज, दिसंबर तक दो पूरे, जाम से मिलेगा छुटकारा

भोपाल-रतलाम रेलवे ट्रेक पर फाटक क्रमांक 104 हाउसिंग बोर्ड, फंदा फाटक क्रमांक 107 पर 19 महीने से निरंतर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन तुमड़ा फाटक क्रमांक 108 पर अभी तक निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका है। तुमड़ा में बनने वाले आरओबी के निर्माण को लेकर ब्रिज कॉर्पोरशन के अफसर तर्क दे रहे हैं कि आरओबी की फाइल रेलवे को भेजी है, लेकिन रेलवे की तरफ से आरओबी की ट्रेक पर ऊंचाई तक नहीं की गई है, जिससे काम अटका है। रेलवे ट्रेक पर कितनी ऊंचाई रहेगी, इसकी डाइंग फाइनल हो जाए तो तत्काल काम शुरु हो जाएगा। तूमड़ा फाटक पर आरओबी का निर्माण करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से होना है। (MP News)