20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

भोपाल नाके पर स्थित प्रसिद्ध बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार, मंदिर की दीवार ढही

Accident At Bhopal Naka : जिले में स्थित व्यस्ततम मार्ग भोपाल नाका पर बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां स्थित प्रसिद्ध श्री बजरंग मंदिर से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार जा टकराई। हादसे में मंदिर की एक दीवार ढह गई, जबकि कार के अगले हिस्से के भी परखच्चे उड़ गए।

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 20, 2026

Accident At Bhopal Naka

Accident At Bhopal Naka (बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार Photo Source- Input)

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित व्यस्ततम मार्ग भोपाल नाका पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां स्थित प्रसिद्ध श्री बजरंग मंदिर से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्चुनर कार जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि, मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टक्कर से ढह गया, वहीं कार भी सामने की ओर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि, हादसा देर रात हुआ, जिससे एक बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।

​जोरदार आवाज से सहमे लोग

​प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना देर रात की है, जब भोपाल नाका की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई। रफ्तार अधिक होने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे श्री बजरंग मंदिर की बाहरी दीवार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर आस-पास के लोग और राहगीर तुरंत मौके पर जमा हो गए।

​मंदिर की दीवार टूटी, कार के उड़े परखच्चे​

जोरदार टक्कर में श्री बजरंग मंदिर की सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, दुर्घटना का शिकार हुई कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है।

​राहत की बात

वैसे इस मंदिर में दिनभर भक्तों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में राहत की बात ये रही कि, घटना देर रात को होने के कारण मंदिर परिसर और सड़क पर श्रद्धालुओं के साथ साथ आम राहगीरों की आवाजाही नहीं थी, अन्यथा इस लापरवाही भरी रफ्तार के कारण कोई बड़ा और गंभीर हादसा होने की प्रबल संभावना थी।

​सुरक्षित है गर्भगृह

​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन या अन्य माध्यमों से क्षतिग्रस्त वाहन को मौके से हटाने की कार्रवाई की। गनीमत रही कि, मंदिर के मुख्य गर्भगृह और प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस द्वारा हादसे के कारणों जैसे ड्राइवर को नींद आना या अत्यधिक गति की जांच की जा रही है।
​ इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने भोपाल नाका जैसे व्यस्त चौराहे और टर्निंग पॉइंट्स पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

पचमढ़ी मार्ग पर बाघों का कब्जा, चलती कार पर दो बाघों ने किया अटैक, सड़क पर घूम रहे हैं 6 टाइगर

ये भी पढ़ें
Pachmarhi Road

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 09:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / भोपाल नाके पर स्थित प्रसिद्ध बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार, मंदिर की दीवार ढही

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज से नौतपा का आगाज, एमपी में मानसून को लेकर भी आ गया अपडेट, यहां देखें

Nautapa
सीहोर

NEET पेपर लीक केस में खुला सीहोर कनेक्शन, इस यूनिवर्सिटी से पासआउट है मास्टरमाइंड डॉक्टर

NEET-UG 2026 Paper Leak Case
सीहोर

MP में 830 करोड़ की लागत से बनेगी ‘973 सड़कें’, केंद्रीय मंत्री देंगे सौगात

973 roads construction in mp under PMGSY shivraj singh chouhan cm mohan yadav mp news
सीहोर

‘द बर्निंग ट्रैक्टर’: बुधनी में जलती ट्रॉली देख थम गया ट्रैफिक

budhni news
सीहोर

AAP छोड़ भाजपा में शामिल हुए सांसदों पर भड़के दिग्विजय सिंह, बोले- ‘सत्यानाश हो जाएगा’

Digvijaya Singh Lashes
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.