भोपाल नाके पर स्थित प्रसिद्ध बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार, मंदिर की दीवार ढही

Accident At Bhopal Naka (बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार Photo Source- Input)
Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित व्यस्ततम मार्ग भोपाल नाका पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां स्थित प्रसिद्ध श्री बजरंग मंदिर से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्चुनर कार जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि, मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टक्कर से ढह गया, वहीं कार भी सामने की ओर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि, हादसा देर रात हुआ, जिससे एक बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना देर रात की है, जब भोपाल नाका की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित हो गई। रफ्तार अधिक होने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे श्री बजरंग मंदिर की बाहरी दीवार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर आस-पास के लोग और राहगीर तुरंत मौके पर जमा हो गए।
जोरदार टक्कर में श्री बजरंग मंदिर की सुरक्षा दीवार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, दुर्घटना का शिकार हुई कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है।
वैसे इस मंदिर में दिनभर भक्तों का जमावड़ा रहता है। ऐसे में राहत की बात ये रही कि, घटना देर रात को होने के कारण मंदिर परिसर और सड़क पर श्रद्धालुओं के साथ साथ आम राहगीरों की आवाजाही नहीं थी, अन्यथा इस लापरवाही भरी रफ्तार के कारण कोई बड़ा और गंभीर हादसा होने की प्रबल संभावना थी।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्रेन या अन्य माध्यमों से क्षतिग्रस्त वाहन को मौके से हटाने की कार्रवाई की। गनीमत रही कि, मंदिर के मुख्य गर्भगृह और प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है।
पुलिस द्वारा हादसे के कारणों जैसे ड्राइवर को नींद आना या अत्यधिक गति की जांच की जा रही है।
इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने भोपाल नाका जैसे व्यस्त चौराहे और टर्निंग पॉइंट्स पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
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