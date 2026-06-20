भोपाल नाके पर स्थित प्रसिद्ध बजरंग मंदिर में घुसी बेलगाम कार, मंदिर की दीवार ढही

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित व्यस्ततम मार्ग भोपाल नाका पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां स्थित प्रसिद्ध श्री बजरंग मंदिर से एक तेज रफ्तार अनियंत्रित फॉर्चुनर कार जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि, मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टक्कर से ढह गया, वहीं कार भी सामने की ओर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि, हादसा देर रात हुआ, जिससे एक बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।