8 माह से बंद पड़ी योजना हुई शुरु, अब स्ट्रीट वेंडरों को 15 हजार का मिलेगा लोन

सिवनी. आठ माह से बंद चल रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस स्कीम से मिलने वाले लोन अमाउंट भी बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए की जगह 15 हजार रुपए मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले योजना में स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार तक ऋण दिया जाता था। अब यह राशि 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लोन की किश्त भरने पर हितग्राहियों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। जिससे 30 हजार रुपए तक पेमेंट किया जा सकेगा। योजना के पुन: शुरू होने पर रेहड़ी संचालकों के लिए ऋण लेने का रास्ता खुल गया है। योजना के तहत सबसे पहले 15 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। यदि लाभार्थी इसे समय पर चुका देता है तो अगली बार 25 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। इसी तरह 25 हजार रुपये का ऋण समय पर चुकाने पर 50 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा। ऋण लेने के लिए आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और नगर पालिका क्षेत्र के किसी बैंक में खाता होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद दस्तावेज नगर पालिका में जमा कराने होंगे।