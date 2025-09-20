8 माह से बंद पड़ी योजना हुई शुरु, अब स्ट्रीट वेंडरों को 15 हजार का मिलेगा लोन

सिवनी. आठ माह से बंद चल रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस स्कीम से मिलने वाले लोन अमाउंट भी बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए की जगह 15 हजार रुपए मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले योजना में स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार तक ऋण दिया जाता था। अब यह राशि 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लोन की किश्त भरने पर हितग्राहियों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। जिससे 30 हजार रुपए तक पेमेंट किया जा सकेगा। योजना के पुन: शुरू होने पर रेहड़ी संचालकों के लिए ऋण लेने का रास्ता खुल गया है। योजना के तहत सबसे पहले 15 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। यदि लाभार्थी इसे समय पर चुका देता है तो अगली बार 25 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। इसी तरह 25 हजार रुपये का ऋण समय पर चुकाने पर 50 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा। ऋण लेने के लिए आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज और नगर पालिका क्षेत्र के किसी बैंक में खाता होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद दस्तावेज नगर पालिका में जमा कराने होंगे।
जांच के बाद आवेदन होगा स्वीकार
स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरु हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पिछले कुछ माह से बंद पड़ी हुई थी। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर लोन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब योजना फिर से शुरु कर दी गई है। नगर पालिका में दस्तावेज जमा होने के बाद जांच की जाती है और फिर आवेदन स्वीकार होने के बाद लोन मिलता है।
कोरोना काल में हुआ था शुभारंभ
इस योजना का शुभारंभ कोरोना संक्रमण काल के समय वर्ष 2021-22 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छोटे व्यापारियों को पुन: व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया था। तब से इस योजना में लोन राशि की किश्त जमा करने पर संबंधित हितग्राही को आगे ज्यादा लोन राशि दी जा रही थी।
इनका कहना है…
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब लोन राशि भी 15 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार कर दी गई है। समय पर लोन की किश्त जमा करने पर बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा।
भीमराव बंसोड़, जिला प्रभारी, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना